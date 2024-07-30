找到工作了！前交長王國材接中華郵政董座

國營事業人事陸續調整，中華郵政近期也將有新的人事調漲，交通部長李孟諺今透露指出，中華郵政新的董事長將由、交通部前部長王國材擔任。

李孟諺今接受媒體聯合專訪時表示，陽明人事已經底定，將在8月1日辦交接儀式，新任董事為蔡豐明，是國立海洋大學航管系兼系主任，長期在海運界學養豐富，對海運有豐富經驗 ，是陽明海運的獨立董事，對陽明海運有一定熟悉；蔡豐明年輕有經驗，接任陽明海運董座可以為陽明海運帶來新的氣象 。

中華郵政部分，李孟諺表示，近期也會有新的人事調整，董事長人選大家都很熟悉，是「老朋友」。經媒體不斷詢問後，李孟諺鬆口透露，將由王國材擔任，回來交通部、中華郵政幫忙，將借重王國材的專業及經驗，帶領中華郵政創下更好的佳績，目前行政院已確定，預計最快8月上任，但不會與陽明海運一起舉辦交接儀式。

但李孟諺強調，最後人選仍要以最後確認公布為主。