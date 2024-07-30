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影／兩岸代表協商後步出會場受訪 海巡署：氣氛良好

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
0214大陸漁船事件終於在今完成協商，台陸兩方代表稍早於會後分別接受媒體聯訪，陸方代表泉州市台港澳辦副主任回應。記者蔡家蓁／攝影
0214大陸漁船事件終於在今完成協商，台陸兩方代表稍早於會後分別接受媒體聯訪，陸方代表泉州市台港澳辦副主任回應。記者蔡家蓁／攝影

0214大陸漁船事件終於在今完成協商，台陸兩方代表稍早於會後分別接受媒體聯訪，陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉表示，事件歷經5個月終達共識，希望台灣落實既要條款，給家屬一個交代。海巡署副署長謝慶欽則說「協商氣氛良好」，成果要歸功兩岸不斷努力；至於陸方是否還覺得是「惡意撞船」，謝用力搖頭後離去。

0214陸船翻覆案歷經166天，大陸家屬代表與陸委會、海巡署代表今上午重啟協商並簽署協商共識，兩方代表都提早抵達會場，面對記者追問不發一語，隨即在人員戒護下快速步入協商會場，直至上午10時左右會議結束後，兩方代表才步出會場分別接受媒體聯訪。

李朝暉表示，0214事件發生至今已經5個多月，雙方的善後協商終於達成共識，希望台灣有關方面積極落實既要條款，讓遇難者安心，給家屬一個交代。語畢即轉頭離去，接著由謝慶欽受訪。

謝慶欽說明，今天協商順利，也達成共識，這要歸功於兩岸持續不斷的努力，海巡署也感謝有關機關、各界人士對該案所提供的協助。因為要配合陸方船班，雙方會抓緊時間，積極落實協商共識，至於相關細節，目前還沒辦法跟大家報告。

外界關注有關家屬撫慰金及協商氛圍，謝慶欽回應，撫慰金涉及尊重家屬跟兩岸協商的共識，目前還沒辦法對外報告細節，不過剛剛氣氛都很良好，接下來雙方要趕往殯儀館。有媒體現場追問，陸方還會不會覺得海巡署是惡意撞船？謝不發一語，大幅度搖頭後離去。

0214大陸漁船事件終於在今完成協商，台陸兩方代表稍早於會後分別接受媒體聯訪。圖為陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉（右）、海巡署副署長謝慶欽（左）一同步出會場。記者蔡家蓁／攝影
0214大陸漁船事件終於在今完成協商，台陸兩方代表稍早於會後分別接受媒體聯訪。圖為陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉（右）、海巡署副署長謝慶欽（左）一同步出會場。記者蔡家蓁／攝影
0214大陸漁船事件終於在今完成協商，台陸兩方代表稍早於會後分別接受媒體聯訪。圖為陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉、海巡署副署長謝慶欽一同步出會場。記者蔡家蓁／攝影
0214大陸漁船事件終於在今完成協商，台陸兩方代表稍早於會後分別接受媒體聯訪。圖為陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉、海巡署副署長謝慶欽一同步出會場。記者蔡家蓁／攝影
0214大陸漁船事件終於在今完成協商，台陸兩方代表稍早於會後分別接受媒體聯訪。圖為陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉（前右）、海巡署副署長謝慶欽（前中）一同步出會場。記者蔡家蓁／攝影
0214大陸漁船事件終於在今完成協商，台陸兩方代表稍早於會後分別接受媒體聯訪。圖為陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉（前右）、海巡署副署長謝慶欽（前中）一同步出會場。記者蔡家蓁／攝影

殯儀館 海巡署 陸委會

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