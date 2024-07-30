影／兩岸代表協商後步出會場受訪 海巡署：氣氛良好

0214大陸漁船事件終於在今完成協商，台陸兩方代表稍早於會後分別接受媒體聯訪，陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉表示，事件歷經5個月終達共識，希望台灣落實既要條款，給家屬一個交代。海巡署副署長謝慶欽則說「協商氣氛良好」，成果要歸功兩岸不斷努力；至於陸方是否還覺得是「惡意撞船」，謝用力搖頭後離去。

0214陸船翻覆案歷經166天，大陸家屬代表與陸委會、海巡署代表今上午重啟協商並簽署協商共識，兩方代表都提早抵達會場，面對記者追問不發一語，隨即在人員戒護下快速步入協商會場，直至上午10時左右會議結束後，兩方代表才步出會場分別接受媒體聯訪。

李朝暉表示，0214事件發生至今已經5個多月，雙方的善後協商終於達成共識，希望台灣有關方面積極落實既要條款，讓遇難者安心，給家屬一個交代。語畢即轉頭離去，接著由謝慶欽受訪。

謝慶欽說明，今天協商順利，也達成共識，這要歸功於兩岸持續不斷的努力，海巡署也感謝有關機關、各界人士對該案所提供的協助。因為要配合陸方船班，雙方會抓緊時間，積極落實協商共識，至於相關細節，目前還沒辦法跟大家報告。