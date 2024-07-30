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獨／滯留陸釣客終能回家 陳玉珍：8月赴陸接人

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍表示，預計八月陪同家屬前往大陸接釣客回家。圖／聯合報系資料照
國民黨立委陳玉珍表示，預計八月陪同家屬前往大陸接釣客回家。圖／聯合報系資料照

金門快艇案延燒數月，兩岸近期終於互相釋出善意，雙方代表今天在金門金湖飯店討論善後事宜。國民黨立委陳玉珍表示，「0214漁船事件」圓滿結束後，將於八月陪同遭大陸海警滯留至今釣客家屬赴陸，帶滯留數月的胡姓釣客回台，未來還會與陸方討論開放陸客赴金門觀光事宜。

金門胡姓前士官3月出海釣魚迷航至中國泉州圍頭海域，被中國海警尋獲滯留至今數月，由於「0214漁船事件」，陸方遲遲沒有放人，釣客難以回台。

陳玉珍說，陸方相當重視0214漁船事件，在沒有解決該案前，不會放人。如今結局圓滿之後，大陸已允諾讓我國派人將滯留的我國胡姓釣客接回。

陳玉珍表示，由於接回釣客需要配合兩岸各單位時間，大家已在努力排出空檔，就是希望盡快解決此事，目前預計8月就會陪同家屬一起赴陸，將胡姓釣客帶回家。

台海 金門 陳玉珍 飯店

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