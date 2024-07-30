李登輝逝世4周年 賴清德臉書發文：永遠感念在心

前總統李登輝逝世4周年，賴清德總統今天在臉書表示，這段時間，雖然他從政的職務有所改變，不變的是，不時想起李前總統生前多次和他深談國家的未來，更不吝與他分享謙虛、冷靜與忍耐的人生哲學，「對於李前總統的勉勵，我永遠感念在心」。

賴總統表示，日本前首相安倍晉三曾說 ，台灣如果沒有李前總統，可能就沒有今天能與多國共享自由、民主、人權等普世價值的台灣。李前總統在國際間有著「民主先生」的美譽，李前總統和許多民主前輩的貢獻，為今日在世界發光發亮的民主台灣，奠定深厚的基礎。

賴總統指出，從1996年李前總統成為首位全民直選的總統以來，台灣完成了三次政黨輪替，今年的總統大選，台灣人民再次打開民主發展的新頁。

賴總統說，身為總統，他的使命就是守護、深化台灣的民主，確保國家的生存發展，保護全體國人的生命財產安全，同時，要發展經濟，完善社會安全，照顧人民的生活。

賴總統表示，當前，國內外的挑戰不斷，大家需要比過往更加團結，讓民主台灣，在國際社會走得更加穩健。面對「凱米」颱風災情，中央和地方團結合作，協助受災民眾儘早恢復正常生活。此時此刻，在巴黎奧運奮戰的選手們，我們團結一心，為他們加油喝采。

賴總統說，謝謝李前總統，過去帶領台灣度過一次又一次的挑戰，展現台灣的民主韌性，他也會全力以赴，團結所有國人的力量，讓台灣持續邁向民主、和平、繁榮的未來。