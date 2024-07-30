快訊

不是垃圾別亂丟！舊手機6大妙用 零成本變成高CP值家電

新研究揭身體2處脂肪越多 與失智症和巴金森氏症較高風險有關

他怒嗆「奧運轉播要收錢不合理」！網友齊嘆：台灣不重視體育

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸船翻覆案歷經166天今重啟協商 可望圓滿落幕

聯合報／ 記者蔡家蓁李成蔭／金門即時報導
大陸家屬代表與陸委會、海巡署代表今天上午重啟協商並將簽署協商共識，兩方代表都提早抵達會場，面對記者追問不發一語，隨即在人員戒護下快速步入協商會場。記者蔡家蓁／攝影
大陸家屬代表與陸委會、海巡署代表今天上午重啟協商並將簽署協商共識，兩方代表都提早抵達會場，面對記者追問不發一語，隨即在人員戒護下快速步入協商會場。記者蔡家蓁／攝影

0214陸船翻覆案歷經166天，大陸家屬代表與陸委會海巡署代表今天上午重啟協商並將簽署協商共識，兩方代表都提早抵達會場，面對記者追問不發一語，隨即在人員戒護下快速步入協商會場，據悉，談判簽署將於10時左右結束，雙方將一同對外說明。

今天一早雙方協商的會場金湖飯店內就擠滿了媒體，陸委會法政處長周鳴瑞、海巡署副署長謝慶欽與海基會代表提前將近10分鐘到飯店門口迎接，展現高度誠意，陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的金井鎮長莊東航，及兩位罹難漁民家屬來燕、于德斌等人也剛好抵達。

雙方針對記者詢問，都只說「謝謝」，隨即在大批海岸巡人員護送下步入會場。據了解，在談判前，陸方的兩艘大型工作船也從泉州出發，往料羅行駛，將在10時進行扣留漁船的載運作業，預計10時30分，完成船運作業。

消息人士指出，雙方簽署共識內容有四大主軸，歸還罹難漁民遺體及遭扣船隻、撫慰金與致歉等要件都已談妥，應不會生變。目前撫慰金已經確定是150萬人民幣，雙方談判癥結在「面子」問題，也就是「如何道歉」；目前規畫由海巡署長張忠龍在罹難漁民公祭現場致詞，針對海巡人員執勤時未錄影一事致歉；陸委會副主委梁文傑也會出席公祭。

據了解，雙方在金湖飯店完成協商並簽署共識，10時雙方對外說明後，隨即前往金門殯儀館；10時30分舉行公祭，11時公祭結束後會移靈至料羅碼頭，預計12時許碼頭作業完畢，海巡署巡防艇引導二艘陸籍工作船離港，返回晉江圍頭港。陸方代表將搭乘下午3時許的小三通航班返回大陸。

在談判前，陸方的兩艘大型工作船也從泉州出發，往料羅行駛，將在10時進行扣留漁船的載運作業，預計10時30分，完成船運作業。圖／民眾提供
在談判前，陸方的兩艘大型工作船也從泉州出發，往料羅行駛，將在10時進行扣留漁船的載運作業，預計10時30分，完成船運作業。圖／民眾提供
陸委會法政處長周鳴瑞、海巡署副署長謝慶欽與海基會代表提前將近10分鐘到飯店門口迎接，展現高度誠意。記者蔡家蓁／攝影
陸委會法政處長周鳴瑞、海巡署副署長謝慶欽與海基會代表提前將近10分鐘到飯店門口迎接，展現高度誠意。記者蔡家蓁／攝影
兩方協商會場金湖飯店內擠滿等候的記者與海岸巡工作人員。記者蔡家蓁／攝影
兩方協商會場金湖飯店內擠滿等候的記者與海岸巡工作人員。記者蔡家蓁／攝影
大陸家屬代表與陸委會、海巡署代表今天上午在金湖飯店重啟協商並將簽署協商共識，圖為協商會場。圖／民眾提供
大陸家屬代表與陸委會、海巡署代表今天上午在金湖飯店重啟協商並將簽署協商共識，圖為協商會場。圖／民眾提供

海巡署 陸委會 飯店

延伸閱讀

【專家之眼】兩岸話語權被執政黨們壟斷 和平解方未知

陸船翻覆案協商在即！梁文傑抵金盼一切順利：協商定位是「當事人對當事人」

影／陸漁船翻覆案可望落幕？陸代表低調不發一語 兩方會勘輕鬆、互動良好

即時短評／峰迴路轉的陸船案快落幕 背後是否有不能上檯面的妥協？

相關新聞

陸船翻覆案歷經166天今重啟協商 可望圓滿落幕

0214陸船翻覆案歷經166天，大陸家屬代表與陸委會、海巡署代表今天上午重啟協商並將簽署協商共識，兩方代表都提早抵達會場...

李登輝逝世4周年 賴清德臉書發文：永遠感念在心

前總統李登輝逝世4周年，賴清德總統今天在臉書表示，這段時間，雖然他從政的職務有所改變，不變的是，不時想起李前總統生前多次...

蛋價連2漲 游淑慧轟見鬼了：6月愚蠢決定淘汰百萬隻雞

蛋商公會日前宣布，本周雞蛋批發及產地價格調漲3元，預估中元普渡前，因需求蛋價仍有機會再微幅上升。國民黨北市議員游淑慧在臉...

特別預算收支計入 未來5年政府財政入不敷出

審計部昨天公布民國一一二年度中央政府總決算審核報告，歲入歲出賸餘二七九六億元，債務還本一二六○億元；中央政府公共債務六兆...

林濁水憂國會調查權 被大法官掏空

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請釋憲，憲法...

如何把路打通 盧秀燕角逐大位要過3關

台中市長盧秀燕上周訪美，正好碰到強颱凱米襲台，剛抵美國的盧緊急折返坐鎮，之後又自費赴美接續未完行程，被綠營諷為「搏版面」。身為國民黨可能的下屆總統參選人之一，盧秀燕一舉一動都特別小心，民進黨也不會放過她，接下來以「總統規格」伺候將是常態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。