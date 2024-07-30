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陸船翻覆案歷經166天今重啟協商 可望圓滿落幕
0214陸船翻覆案歷經166天，大陸家屬代表與陸委會、海巡署代表今天上午重啟協商並將簽署協商共識，兩方代表都提早抵達會場，面對記者追問不發一語，隨即在人員戒護下快速步入協商會場，據悉，談判簽署將於10時左右結束，雙方將一同對外說明。
今天一早雙方協商的會場金湖飯店內就擠滿了媒體，陸委會法政處長周鳴瑞、海巡署副署長謝慶欽與海基會代表提前將近10分鐘到飯店門口迎接，展現高度誠意，陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的金井鎮長莊東航，及兩位罹難漁民家屬來燕、于德斌等人也剛好抵達。
雙方針對記者詢問，都只說「謝謝」，隨即在大批海岸巡人員護送下步入會場。據了解，在談判前，陸方的兩艘大型工作船也從泉州出發，往料羅行駛，將在10時進行扣留漁船的載運作業，預計10時30分，完成船運作業。
消息人士指出，雙方簽署共識內容有四大主軸，歸還罹難漁民遺體及遭扣船隻、撫慰金與致歉等要件都已談妥，應不會生變。目前撫慰金已經確定是150萬人民幣，雙方談判癥結在「面子」問題，也就是「如何道歉」；目前規畫由海巡署長張忠龍在罹難漁民公祭現場致詞，針對海巡人員執勤時未錄影一事致歉；陸委會副主委梁文傑也會出席公祭。
據了解，雙方在金湖飯店完成協商並簽署共識，10時雙方對外說明後，隨即前往金門殯儀館；10時30分舉行公祭，11時公祭結束後會移靈至料羅碼頭，預計12時許碼頭作業完畢，海巡署巡防艇引導二艘陸籍工作船離港，返回晉江圍頭港。陸方代表將搭乘下午3時許的小三通航班返回大陸。
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