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率團訪歐 江啟臣：國會外交可扮演更重要角色

中央社／ 羅馬29日專電

立法院副院長江啟臣率團訪歐，在訪問捷克、西班牙後抵達義大利。他表示，在各國都感受到對台海安全的高度關切，不少政要雖遭中共施壓，仍堅持與團員會晤，「相信未來國會外交可扮演更重要角色」。

江啟臣今天與國民黨立委洪孟楷、民眾黨立委林憶君抵達羅馬，晚間參加由駐義大利代表處舉辦的僑宴。駐義代表蔡允中、僑務委員王美紅、華航義大利分公司總經理董希文、旅義醫師陳倉發等出席。

江啟臣會後接受中央社專訪表示，此行接觸的多位國外政要皆盼與台灣更具體合作，不只停留在「我們很友好」階段，還希望台灣在共享價值基礎上，推動讓對方真正獲得幫助的具體方案。

江啟臣說，各國人士傳遞另一共同訊息是高度關切台海安全，不論是訪團昨天在米蘭遇到的義大利軍人，或今天拜會的羅馬市議員，聊天必問「台灣與對岸關係如何」，可見歐洲國家雖與台灣沒邦交，仍很關心台海局勢。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）目前正訪問中國。江啟臣認為，歐洲各國多以「務實」角度看待對台關係，近來歐盟雖常對中共作法表達關切，但不代表歐盟國家會完全切割與中國關係，「例如我去年訪法時，法國總統正好訪問中國，我現在來羅馬，義大利總理正好訪中」。

江啟臣說，現在與冷戰時代不同，全球高度互賴，即使意識形態衝突也無法完全脫鉤，只能管控風險。因此台灣也應採取務實思維，「知道對方不可能跟北京斷絕往來，但互相需要的地方，大家可以來談，能談就是建立外交的機會」。

江啟臣認為，台灣的國會外交將比從前扮演更重要角色，因為目前行政、立法機構不是同一黨派主持，各國會更想了解台灣立法院的態度。尤其歐洲國家多為內閣制，國會議員未來很可能成為執政官員，國會交流是推動雙邊合作重要力量。

江啟臣坦言，此行拜會的許多政要都受到來自中國壓力，但仍願意會晤團員，有些議員被打壓後還展現更強硬態度，「他們說就是要跟我們見面」 。因此立院明年將加倍立委出訪預算，讓更多立委可以回訪各國議員，熱絡國會外交。

對於各國盼與台灣合作的目標，江啟臣表示，主要是半導體、高科技、人工智慧等領域。例如西班牙希望合作的項目多為「無煙囪產業」，包括觀光、教育文化、農業、新能源；義大利可望合作的產業則包括機械、製造、設計、建築等。

江啟臣說，義大利也希望推動與台灣半導體產業合作，但要達成具體目標，他認為必須「升級對話階層」，將對話拉高到部長級或次長級的決策階層談判，而非只停留在現階段的事務官、技術官僚對話。他表示將在會晤義國政要時提出此建議。

江啟臣 羅馬 義大利

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