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蛋價連2漲 游淑慧轟見鬼了：6月愚蠢決定淘汰百萬隻雞

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蛋商公會日前宣布，本周雞蛋批發及產地價格調漲3元，預估中元普渡前，因需求蛋價仍有機會再微幅上升。圖/聯合報資料照片
蛋商公會日前宣布，本周雞蛋批發及產地價格調漲3元，預估中元普渡前，因需求蛋價仍有機會再微幅上升。圖/聯合報資料照片

蛋商公會日前宣布，本周雞蛋批發及產地價格調漲3元，預估中元普渡前，因需求蛋價仍有機會再微幅上升。國民黨北市議員游淑慧在臉書質疑，「是錢太多還是浪費錢？」「是真愚蠢還是揣著精明當糊塗？」「見鬼了，為什麼要6月底愚蠢決定淘汰蛋雞？」「讓消費者買個便宜蛋會怎樣？」

游淑慧說，6月底時，政府才因國內雞蛋生產量過剩，雞蛋產地價和批發價每斤來到25.5元和35元，創近3年新低。為了搶救蛋價，由農業部與全國養雞協會將於7月啟動「寡產蛋雞淘汰計畫」，淘汰一隻可獲20元補助，預計淘汰180萬隻雞。也就是為了怕蛋太便宜「要讓產量降低」，所以花3600萬補助雞農淘汰蛋雞。

游質疑，然後才「一個月」，蛋價7月2度調漲，原因是「雞死太多，蛋產量大減」，兩原因一是凱米颱風影響，中南部蛋雞場傳出數10萬隻雞遭淹死；二是根據農業部統計，因夏季連日高溫，導致部分禽場蛋雞因高溫死亡。

游淑慧批評，「見鬼了，我們的農業部和蛋商、雞農到底怎麼聯繫的？6月份不知道7、8月份會高溫？不知道7、8月份會有颱風？為什麼要6月底愚蠢決定淘汰蛋雞？」6月底才雞蛋太多，要減少蛋雞；7月底又變成雞死太多、雞蛋不足？這樣的政府在搞什麼鬼，質疑「讓消費者買個便宜蛋會怎樣？」

國民黨北市議員游淑慧臉書質疑「讓消費者買個便宜蛋會怎樣？」。圖／聯合報系資料照片
國民黨北市議員游淑慧臉書質疑「讓消費者買個便宜蛋會怎樣？」。圖／聯合報系資料照片

中元節 議員 農業部 雞蛋 高溫

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