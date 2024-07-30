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林濁水憂國會調查權 被大法官掏空

聯合報／ 記者林孟潔翁至成房荷庭陳熙文／台北報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請釋憲，憲法法庭將於八月六日行本案言詞辯論，昨公布核發旁聽證、網路直播事項，並有鑑於銜牌日前遭潑漆，加註曾擾亂、滋擾者得禁止旁聽，不發旁聽證。

憲法法庭八月六日言詞辯論，預計上午九時開庭，下午五時結束，分為上、下兩場，上午聚焦立法程序、總統國情報告、反質詢、人事同意權，下午為調查權、聽證會、藐視國會罪等規定。

但民進黨前立委林濁水昨接受媒體訪問，對國會改革的大法官釋憲表示擔憂，憂心國會調查權可能被大法官掏空，並認為現在藍白提出的藐視國會罪，其實比起國外來說都「弱很多」。他也批評，此次大法官在暫停處分的措辭，和辯論時問問題的方向，感覺很不健康，質疑民進黨是不是鐵了心要把「五權變三權」的努力逆轉回去。

林濁水指出，國會調查權在民主國家是幾百年前的老骨董，但是歷久彌新，每一個民主國家都有。他並表示，「國會優位」是存在的，因為立法院擁有倒閣權，代表行政院必須向立法院負責，且沒有否決權，不解行政院竟然會認為國會優位不存在。

大法官 立法院職權行使法 行政院

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