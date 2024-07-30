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冷眼集／政府「預算牛皮」被戳破

聯合報／ 本報記者林河名

五月上台的賴政府，正在籌編明年度中央政府總預算，依媒體揭露的訊息，規模將首度逼近三兆元，包括社福、國防預算等均創新高。但此同時，審計部也公布去年度中央政府總決算審核報告，提及「政府財政仍有長期潛存壓力」，對於準備大花人民納稅錢的中央政府，無疑是一大警訊。

近幾年，中央政府總預算規模逐年攀高，主要得力於稅收增加，政府花錢也不手軟。即使如此，還常有賸餘，甚至可以「還稅於民」，例如去年全民普發現金六千元。但中央政府當真如此「財務自由」？

談到預算，中央政府最被詬病之處，就是往往只強調年度總預算案的收支平衡，或有歲計賸餘，卻刻意避談特別預算的差短，形成財務黑洞。如此報喜不報憂，再加上特別預算有常態化的趨勢，更讓政府真正的債務諱莫如深。

就在賴政府準備提出第一份年度總預算案之際，審計部提及收支若包含總預算及特別預算，從今年至民國一一八年度均為差短，政府財政仍有長期潛存壓力，算是適時戳破中央政府的「預算牛皮」。

在經濟紅利下，每位國人背負的國債，或有減少，卻還是不小的負擔。審計部的報告不啻提醒政府：畫大餅編預算，切勿挖東牆補西牆，更別因寅吃卯糧，債留子孫及曾孫。

國防預算 壓力 財務

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審計部：112年公債6兆5133億元 GDP占比27.66%

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