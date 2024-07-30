明年總預算／社福破8千億 公建增幅最高

賴政府籌編明年度中央政府總預算，據悉，歲入、歲出有望雙雙破三兆元，且收大於支，占比最高的社會福利預算可望突破八千億元，公共建設預算增幅最高，整體國防預算規模將再破六千億元，舉債額度可望下修至千億元以下。行政院強調，預算尚未定案，通過後將對外說明。

行政院長卓榮泰昨主持民國一一四年度計畫及預算審核會議。行政院發言人陳世凱指出，明年度中央政府總預算的籌編，是依循新政府施政理念和落實施政方針，由各部會擬定施政計畫及配合編列預算，並在遵守財政紀律之前提下進行，併同考量歲入、歲出維持適度成長。

陳世凱說，歲出部分，公共建設計畫預算在未加計前瞻特別預算下，增加幅度最高，藉此加強改善公路交通、提升人行安全、推動客運車輛電動化。

陳世凱指出，科技發展計畫預算及中央對地方一般性補助款預算數都比今年有所增加，藉此強化中央和地方攜手合作推動建設的量能；在社會福利、教育、少子女對策計畫等經費上也有所成長，其中社會福利經費預算則是占比最高，展現政府持續強化照顧民眾的決心。陳世凱強調，該會議僅初步審核，因應凱米颱風，相關水土保持、道路、河川等維護重建經費尚在討論，預計下月初拍板並編入總預算中。

據掌握，明年各項政務支出都將調高，整體歲出可能破三兆元。去年社福預算為七九一七億元，會中卓揆有意加碼，今年預料將破八千億元。國防公務預算約四千六百億元，加計採購特別預算與非營業特種基金，整體預算上看六千三百億元；公建預算有望提高至兩千五百億元。