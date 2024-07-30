聽新聞
test
0:00 / 0:00

特別預算收支計入 未來5年政府財政入不敷出

聯合報／ 記者張睿廷／台北報導
審計部審計長陳瑞敏。圖／聯合報系資料照
審計部審計長陳瑞敏。圖／聯合報系資料照

審計部昨天公布民國一一二年度中央政府總決算審核報告，歲入歲出賸餘二七九六億元，債務還本一二六○億元；中央政府公共債務六兆五一三三億元，約占GDP百分之廿七點六六。另外，政府收支包含總預算及特別預算歲出歲入，從一一三年至一一八年度均為差短，政府財政仍有長期潛存壓力。

審計部說，政府推動財政健全方案以來，財政收支結構已逐步改善，一一○到一一二年度中央政府總決算歲入歲出賸餘分別為二九七八億元、四九九二億元、二七九六億元，一一二年度債務還本除依預算執行一一一○億元外，另增加還本一五○億元。不過，總預算與特別預算併計後，實際上未來五年仍是入不敷出。

審計部指出，若政府收支包含總預算及特別預算歲入歲出，除一○七、一○八及一一一年度為賸餘外，其餘年度均為短絀，一一三年度預計短絀四九○五億元。依行政院主計總處一一二年十月公布一一三到一一九年度中央政府財政收支推估情形，總預算與特別預算歲入歲出併計後，一一三到一一八年度均為差短，到一一九年度才有賸餘，政府財政長期仍潛存壓力。

針對審計部報告，國民黨立委牛煦庭指出，民進黨政府過去五年連年超徵稅收，甚至普發現金，如今卻預告未來五年入不敷出，是蔡英文總統選舉買票？還是賴清德總統準備敗家？抑或是預估又將失準？政府預算規畫應該符合全民利益、加速地方重大建設，錯誤政策也應有所調整，例如能源錢坑、採購黑箱等，應全力防堵。

國民黨立委張智倫也表示，政府不應利用特別預算編列一般性經常預算，此舉會出現財務不透明的情形；預算應該花在刀口上，絕非「只讓少數人獲益」，台灣財務狀況已無揮霍本錢。

一一二年度中央政府總決算審核報告指出，歲入決算修正淨增列四五二四萬元，審定為兩兆九○七三億元；歲出決算修正淨減列五億餘元，審定為兩兆六二七七億元：歲入歲出相抵賸餘二七九六億元。

審計部提到，原列債務的舉借預算一七三一億元，全數未執行；原列預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數四七三億元，未予移用；債務償還決算一二六○億元，經照數審定，收支賸餘計一五三六億元。加計以前年度累計賸餘，截至去年底，累計賸餘七○四四億元。

債務 國民黨 財務

延伸閱讀

2026選戰開打？ 藍委牛煦庭全力支持張善政連任

拜登退選 牛煦庭：賀錦麗雖最有機會 但最佳人選另有其人

川普要台交保護費 牛煦庭：有無利用價值是關鍵

鄭文燦請辭 牛煦庭：觀察賴清德是否找溫和派人選繼任

相關新聞

特別預算收支計入 未來5年政府財政入不敷出

審計部昨天公布民國一一二年度中央政府總決算審核報告，歲入歲出賸餘二七九六億元，債務還本一二六○億元；中央政府公共債務六兆...

林濁水憂國會調查權 被大法官掏空

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請釋憲，憲法...

明年總預算／社福破8千億 公建增幅最高

賴政府籌編明年度中央政府總預算，據悉，歲入、歲出有望雙雙破三兆元，且收大於支，占比最高的社會福利預算可望突破八千億元，公...

冷眼集／政府「預算牛皮」被戳破

五月上台的賴政府，正在籌編明年度中央政府總預算，依媒體揭露的訊息，規模將首度逼近三兆元，包括社福、國防預算等均創新高。但...

「與台灣同一陣線」…美國跨黨派參議員提案 若陸犯台將以全面制裁嚇阻

美國參議院軍事委員會共和黨籍議員蘇利文、民主黨籍達克沃斯近日共同提案，主張若中國侵略台灣，將從經濟、能源、金融等方面對中...

總統賴清德錄影推薦弱勢團體中秋禮盒 鼓勵吃美食做公益

總統賴清德今天以錄影方式為「伊甸基金會中秋節禮盒」錄製推廣影片，邀請民眾踴躍訂購由身心障礙者精心製作的秋節禮盒，在中秋佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。