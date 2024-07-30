特別預算收支計入 未來5年政府財政入不敷出

審計部昨天公布民國一一二年度中央政府總決算審核報告，歲入歲出賸餘二七九六億元，債務還本一二六○億元；中央政府公共債務六兆五一三三億元，約占GDP百分之廿七點六六。另外，政府收支包含總預算及特別預算歲出歲入，從一一三年至一一八年度均為差短，政府財政仍有長期潛存壓力。

審計部說，政府推動財政健全方案以來，財政收支結構已逐步改善，一一○到一一二年度中央政府總決算歲入歲出賸餘分別為二九七八億元、四九九二億元、二七九六億元，一一二年度債務還本除依預算執行一一一○億元外，另增加還本一五○億元。不過，總預算與特別預算併計後，實際上未來五年仍是入不敷出。

審計部指出，若政府收支包含總預算及特別預算歲入歲出，除一○七、一○八及一一一年度為賸餘外，其餘年度均為短絀，一一三年度預計短絀四九○五億元。依行政院主計總處一一二年十月公布一一三到一一九年度中央政府財政收支推估情形，總預算與特別預算歲入歲出併計後，一一三到一一八年度均為差短，到一一九年度才有賸餘，政府財政長期仍潛存壓力。

針對審計部報告，國民黨立委牛煦庭指出，民進黨政府過去五年連年超徵稅收，甚至普發現金，如今卻預告未來五年入不敷出，是蔡英文總統選舉買票？還是賴清德總統準備敗家？抑或是預估又將失準？政府預算規畫應該符合全民利益、加速地方重大建設，錯誤政策也應有所調整，例如能源錢坑、採購黑箱等，應全力防堵。

國民黨立委張智倫也表示，政府不應利用特別預算編列一般性經常預算，此舉會出現財務不透明的情形；預算應該花在刀口上，絕非「只讓少數人獲益」，台灣財務狀況已無揮霍本錢。

一一二年度中央政府總決算審核報告指出，歲入決算修正淨增列四五二四萬元，審定為兩兆九○七三億元；歲出決算修正淨減列五億餘元，審定為兩兆六二七七億元：歲入歲出相抵賸餘二七九六億元。

審計部提到，原列債務的舉借預算一七三一億元，全數未執行；原列預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數四七三億元，未予移用；債務償還決算一二六○億元，經照數審定，收支賸餘計一五三六億元。加計以前年度累計賸餘，截至去年底，累計賸餘七○四四億元。