綠委邀專家辦座談會 國家兒童未來館規劃提建言

中央社／ 台北29日電

民進黨立委陳培瑜等人關心國家兒童未來館規劃方向，今天邀請專家學者與民間團體舉辦座談會探討，希望兒童館可以展現孩子們的天真活潑，要避免成為大人展現設計的一個館。文化部主任秘書陳登欽指出，會聆聽各界意見。

文化部3月發布新聞稿表示，國家兒童未來館2023年11月完成建築師徵選，由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所與日本伊東豊雄建築設計事務所共同規劃設計，並展開規劃設計中，預訂明年底完成工程招標，2030年完工。

民進黨立委陳培瑜、張宏陸、蘇巧慧今天邀集專家學者與民間團體，在立法院召開「國內第一、世界最大，兒童未來館為兒童描繪什麼樣的未來？」座談會，一起為國家兒童未來館提出將來的策展與規劃建議。

與會人士提及，希望規劃設計過程中，能讓兒童參與討論，也呼籲政府部門不要什麼都想要、不要想討好每一個人，否則這個館的定位就會很奇怪，並希望兒童未來館可以展現孩子們的天真活潑，要避免成為大人展現設計的一個館。此外，以過去台灣興建大型公共工程的經驗，以及考量目前進度，要在2030年蓋出來，令人有所質疑。

陳培瑜表示，期待兒童未來館除了是展覽和策展的空間，也可以多元發展為兒童探索與創造的場所，與在地特色連結的社區空間，兒童內容產業發展研究的基地等，希望藉由座談會把民間對兒童未來館的期待傳達給文化部，未來她也會持續關心兒童未來館的規劃。

張宏陸指出，好不容易爭取到兒童未來館，希望文化部將這個館當成是在蓋自己家的房子一樣，他認為國家兒童未來館的目的只有一個，就是讓孩子在遊戲中能夠學習與成長，不是讓專家學者來發表成果的地方。

受邀出席座談會的陳登欽說明進度，除完成初期的建築師徵選，目前正在做基本設計階段，而台灣過去沒有這類型的博物館、沒有這種主題的設施，因此更大的不足是在軟體部分，但文化部漸漸進入狀況，也願意聆聽各界意見。

建築師 文化部

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