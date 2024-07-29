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謝國樑基隆南站發政策筆記本 罷團肯定「重返民間」：但別只與同立場人交流

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今早到基隆火車站南站開直播，並發送政策筆記本給民眾，推廣他主政1年多的市政建設和政策理念。圖／取自謝國樑臉書
基隆市長謝國樑今早到基隆火車站南站開直播，並發送政策筆記本給民眾，推廣他主政1年多的市政建設和政策理念。圖／取自謝國樑臉書

公民團體質疑基隆市長謝國樑施政不當，號召連署罷免他。謝國樑今早到基隆火車站南站，問候通勤上班族，並發送政策筆記本，推廣市政建設內容和理念。罷團肯定謝國樑「重返民間」，與市民交流，並說希望謝不要心胸狹隘，只想與單一立場民眾交流。

公民團體「山海公民拆樑行動」號召民眾連署罷免謝國樑，8日將4萬3138份連署書送交基市選委會，目前正在查對連署人資格，最遲要在8月17日完成，再將查對結果函報中央選委會宣告罷免案成立或不成立。

謝國樑今早上班時段前往南站，分送政策筆記本給民眾，並開直播和線上網友說明推動市政理念。謝說，昨天和前天市府在碧砂漁港舉辦很棒的基隆浪曲演唱會，今早起他想做一些市政推廣，分送民眾政策筆記本，以後也會不定時推廣基隆各項政策。

基隆市公車處南站候車亭由星宇航空認養，謝國樑直播時特別介紹公私協力改造成果，指這座公車亭不只機艙外型的候車空間更加舒適，公車亭頂棚繪製機場跑道圖案，很有設計感，夜間燈都點亮後也很漂亮。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，雖然只有「選舉模式」能夠看見謝國樑，但對謝終於想到要與市民交流，依舊給予肯定，只是要提醒謝國樑，基於行政中立原則，政治性活動台鐵不予出借場地，小心不要為了宣傳觸法。

基市府發言人呂謦煒表示，謝國樑到南站說明市政發展，近距離傾聽市民心聲，無涉宣傳罷免或反罷免，怎麼會是政治活動？罷團過去在基隆、八堵、暖暖火車站設快閃連署點，才真正是違反行政中立。

基隆 山海公民拆樑行動 罷免 謝國樑

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