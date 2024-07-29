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日本「台灣祭」竟掛陸國旗？外交部：駐日代表處已要求調查

中央社／ 台北29日電
日本年度「台灣祭」在東京舉行，有網友在社群平台表示，有攤位海報置入中國國旗。外交部今天指出，駐日代表處已要求主辦方調查，並評估未來是否繼續擔任該項活動後援單位。圖／聯合報系資料照片
日本年度「台灣祭」在東京舉行，有網友在社群平台表示，有攤位海報置入中國國旗。外交部今天指出，駐日代表處已要求主辦方調查，並評估未來是否繼續擔任該項活動後援單位。圖／聯合報系資料照片

日本年度「台灣祭」在東京舉行，有網友在社群平台表示，有攤位海報置入中國國旗外交部今天指出，駐日代表處已要求主辦方調查，並評估未來是否繼續擔任該項活動後援單位。

日本華商總會26日到28日在東京代代木公園舉辦「台灣祭 2024」（2024 Taiwan Festa），台灣祭每年吸引大批訪客前往體驗台灣文化，今年將台灣夜市帶到日本，現場有許多台灣小吃攤位。

有網友在社群平台Threads發文表示，發現台灣祭的攤位有異狀，並附上現場照片，該攤位海報上「台灣」的「台」字被置入中國國旗；還有網友指稱，該攤位將中國特色小吃肉夾饃稱為「台灣肉夾饃」，但那根本不是台灣小吃。

另有網友指稱，置入中國國旗的攤位不只一家，「這要抓出來，不能讓他們在台灣的活動吃台灣的豆腐」。

對此，外交部接受中央社記者訪問指出，駐日本代表處為該活動的後援單位，活動過程中發現某一攤位海報設計在台灣意象圖案中置入中國國旗，明顯損及台灣主權。

外交部表示，駐日本代表處已要求活動主辦單位進行調查、了解原委及處置方式，並將據以評估未來是否繼續擔任該項活動後援單位。

外交部說，已要求駐日館處未來擔任各項活動後援單位時，應確實於事前掌握相關活動及文宣內容，避免類似情況再度發生。

國旗 外交部 日本 東京

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