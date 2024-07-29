IPAC代表團抵台…團長籲國際社會 共同應對大陸與俄羅斯威脅
民進黨立委王定宇今以地主團長身分，款宴「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團，期盼能加深彼此的互信與理解，為未來的合作奠定更堅實的基礎。IPAC代表團長黛赫表示，IPAC致力於捍衛共同價值觀，呼籲國際社會共同應對來自中國和俄羅斯的壓力與威脅。
對中政策跨國議會聯盟30日在台北舉辦第4屆年會，計有23國及歐洲議會，共計49位議員及政要，包括澳洲參議員歐妮爾（Deborah O'Neill）、捷克眾議員黛赫（Eva Decroix）及法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等來台與會。
王定宇傍晚發布新聞稿指出，他今天中午以地主團長身分款宴IPAC訪團，台灣雖時刻面臨中國的軍事與混合戰威脅，依然為區域和平穩定做出貢獻，並致力於捍衛台灣的民主價值。IPAC代表團的到來不僅是對台灣的支持，更是對共同堅守「民主價值」的肯定。
王定宇說，台灣在面臨中國的軍事、資訊以及經濟等威脅的同時，仍堅定維護自由、民主、法治及人權等核心價值，為區域和平與穩定做出努力，期盼此次與IPAC代表團的溝通，能加深彼此的互信與理解，並為未來的合作奠定更堅實的基礎。
王定宇指出，由於台灣內部的某些原因，台灣尚無法成為IPAC會員國，更無法參與在台灣舉行的成員內部會議，令人遺憾。
新聞稿提到，IPAC代表團長黛赫向王定宇及外交部表達感謝，也強調這次會議是深化友誼和表達對台灣支持的重要機會。
黛赫說，IPAC致力於捍衛共同價值觀，並呼籲國際社會共同應對來自中國和俄羅斯的壓力與威脅。捷克代表團表示，深化與台灣的友誼不僅能強化雙方關係，還能帶來具體的商業合作與互惠利益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言