IPAC代表團抵台…團長籲國際社會 共同應對大陸與俄羅斯威脅

民進黨立委王定宇今以地主團長身分，款宴「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團，期盼能加深彼此的互信與理解，為未來的合作奠定更堅實的基礎。IPAC代表團長黛赫表示，IPAC致力於捍衛共同價值觀，呼籲國際社會共同應對來自中國和俄羅斯的壓力與威脅。

對中政策跨國議會聯盟30日在台北舉辦第4屆年會，計有23國及歐洲議會，共計49位議員及政要，包括澳洲參議員歐妮爾（Deborah O'Neill）、捷克眾議員黛赫（Eva Decroix）及法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等來台與會。

王定宇傍晚發布新聞稿指出，他今天中午以地主團長身分款宴IPAC訪團，台灣雖時刻面臨中國的軍事與混合戰威脅，依然為區域和平穩定做出貢獻，並致力於捍衛台灣的民主價值。IPAC代表團的到來不僅是對台灣的支持，更是對共同堅守「民主價值」的肯定。

王定宇說，台灣在面臨中國的軍事、資訊以及經濟等威脅的同時，仍堅定維護自由、民主、法治及人權等核心價值，為區域和平與穩定做出努力，期盼此次與IPAC代表團的溝通，能加深彼此的互信與理解，並為未來的合作奠定更堅實的基礎。

王定宇指出，由於台灣內部的某些原因，台灣尚無法成為IPAC會員國，更無法參與在台灣舉行的成員內部會議，令人遺憾。

新聞稿提到，IPAC代表團長黛赫向王定宇及外交部表達感謝，也強調這次會議是深化友誼和表達對台灣支持的重要機會。

黛赫說，IPAC致力於捍衛共同價值觀，並呼籲國際社會共同應對來自中國和俄羅斯的壓力與威脅。捷克代表團表示，深化與台灣的友誼不僅能強化雙方關係，還能帶來具體的商業合作與互惠利益。