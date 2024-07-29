挺修國家機密保護法 趙少康：多少罪惡假「密」之名行之

國民黨立委日前提出「國家機密保護法修正草案」，盼將一般公務機密法制化。中廣前董事長趙少康表示，民進黨執政進入第三個任期，跟國民黨長期執政相比，雖然時間較短，民進黨的貪汙舞弊、各種藏汙納垢卻有過之而無不及。為揭開各種黑幕，「國家機密保護法」必須盡速修正，不能讓罪惡假密之名橫行，讓陽光照進政府。

趙少康指出，「國家機密保護法」只將國家機密分為絕對機密、極機密、機密，分別可以保密30年、20年、10年，但是機密怎麼列等，卻沒有明確標準，讓蔡英文的論文可以成為國家的「絕對機密」保密30年。

趙少康表示，至於一般公務機關也可自己核定機密，甚至沒有保密年限。有資深外交人員向他反映，外交部幾乎大部分公文都用密件處理，也沒有保密期限，濫用密件的結果，可能讓真正需要保密的文件沒獲得該有的保護。

趙少康表示，這兩年，國家機密保護法更已成為民進黨政治鬥爭的工具，藍委馬文君、徐巧芯都被鎖定追殺，不論馬文君質疑的潛艦案、徐巧芯揭發的援助烏克蘭案，明顯都在「隱瞞違法或行政疏失」、「掩飾特定之自然人、法人、團體或機關之不名譽行為」、「為拒絕或遲延提供應公開之政府資訊」，這些都應該排除在國家機密保護法的適用範圍，是將不應該核定為機密的核為機密。

趙少康認為，除了要將機密標準跟保密時間明確化，為避免公務員濫權，還應該在國家機密保護法加一條罰則，不應該被核定為機密卻被核定成密，要處5年以下有期徒刑。