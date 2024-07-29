傳豪華郵輪停電！葉元之爆名勝世界壹號「太平洋上漂流」 乘客虧：誰把松鼠帶上船
暑假旅遊旺季來臨，豪華郵輪「名勝世界壹號」搭乘人次位居亞洲排名第二。國民黨立委葉元之今天在臉書上爆料，他的同學人在名勝世界壹號郵輪上，因為全船停電，正失去動力漂流在太平洋上，郵輪目的地是日本佐世保市，現在還不確定能不能到，他同學還開玩笑說：「是誰把松鼠帶上船！」
基隆人熟悉的郵輪名勝世界壹號，日前在台灣展開母港航季，7月12日起在基隆首航，前往日本九州和沖繩，吸引不少親子客搭船體驗分齡兒童娛樂。
葉元之下午在臉書爆料，郵輪停電中，乘客還虧說「是誰把松鼠帶上船」，底下不少網友留言詢問「郵輪是真的有停電嗎？」、「輪船沒電感覺很可怕耶，希望趕快修好，不然晚上也太恐怖了」等。
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