傳逾8位議員遭陸施壓！IPAC代表團抵台參加峰會 荷蘭議員：我還是來了

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會明天將在台北登場，有至少8位議員行前遭中方施壓。羅馬尼亞議員在社群平台稱中國為「惡棍」；荷蘭議員則說，「我還是來了」，不能讓中國決定他國議員什麼能做、什麼不能做。

IPAC峰會30日首度移師台灣，23國及歐洲議會、49位議員及政要抵台，今天早上晉見副總統蕭美琴，中午前往立法院多位立委交換意見。

羅馬尼亞國會議員戴尼察（Catalin Tenita）在X平台發文表示，「在台灣向大家問好」，他來台參與IPAC峰會，這是他第二次來台，也愛上了這個國家，在此他認識到最和善、誠實、誠摯，以及開放的文化。

戴尼察稍後貼出午宴時與捷克眾議員黛赫（EvaDecroix）以及立委王定宇、范雲的合照指出，他們是捷克、羅馬尼亞以及台灣等3個熱愛民主的國家所選出的民意代表，同時向「中國和俄羅斯惡棍」喊話，台灣是個國家，每4年都會用選票證明民主健全的自由社會。

對於中國至少向8位議員施壓，荷蘭民六六黨（D66）眾議員帕特諾特（Jan Paternotte）在X平台發文表示，「我還是來了」，不能讓中國決定他國議員什麼能做、什麼不能做。

斯洛伐克籍歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）則說，中國相信施壓脅迫將阻止民選議員齊聚，「我們不接受恫嚇，更不會影響與夥伴共同維護民主自由的承諾」，有更多國家在正視中國威脅，樂見IPAC強強合作、迎向共同挑戰。

瑞典自由黨市議員藍恩（Elisabet Lann）也發文指出，「必須嚴肅看待此事」，IPAC仍持續成長，歡迎6個新成員國加入，來台北參與峰會。