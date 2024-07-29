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參與人數破紀錄！台日交流高峰會台南登場 日方共有436人參加

中央社／ 台南29日電
由台南市議會主辦的第10屆台日交流高峰會今天下午開幕，展開為期2天行程，此次日本方面共有436人參加，台灣也有15個縣市議會及7個社團報名，打破上次在台灣舉辦紀錄。圖／截自台南市議會
由台南市議會主辦的第10屆台日交流高峰會今天下午開幕，展開為期2天行程，此次日本方面共有436人參加，台灣也有15個縣市議會及7個社團報名，打破上次在台灣舉辦紀錄。圖／截自台南市議會

由台南市議會主辦的第10屆台日交流高峰會今天下午開幕，展開為期2天行程，此次日本方面共有436人參加，台灣也有15個縣市議會及7個社團報名，打破上次在台灣舉辦紀錄。

第10屆台日交流高峰會今、明2天在台南福爾摩沙遊艇酒店登場，日本共有來自20個都道府縣議會、27個市町村議會、3個地方政府及18個民間友台團體436人參加，包括曾經說過「台灣有事等同日本有事，也直接等於美日同盟有事」的日本眾議員和田有一朗，及曾多次訪台的眾議員佐佐木紀等人。

開幕典禮中播放總統賴清德預錄的致詞影片，賴總統表示，台日交流高峰會2015年首次在日本金澤市開辦，當時他是台南市長，這些年來還曾以行政院長、副總統等不同身分參加，今年邁入第10年，在台南400歷史時刻首次到台南，400多名日本貴賓來台、以及台灣參與人數，都創下在台灣舉辦新高。

賴總統說，台南市姐妹市日本仙台市曾透過仙台宣言支持台灣國際參與，今天也有同樣期待，希望台灣在大家支持下，持續在國際舞台發聲，為世界做出更多貢獻，未來與民主國家攜手合作，促進全球民主和平繁榮，也相信台日高峰會將持續集結台日友好力量，創造雙邊雙贏發展。

賴總統說，台灣好、日本好、世界一定會更好，大家一起努力，讓台日友好繼續寫下新篇章。

擔任此次高峰會會長的台南市議會議長邱莉莉致詞表示，這次日本共有20個都道府縣議會、27個市町村議會、3個地方政府及18個民間友台團體共436名友人參與，台灣也有15個縣市議會及7個友好社團報名，打破上次在台灣舉辦高峰會紀錄。

邱莉莉指出，此次參加台日高峰會日本友人中，有7成是首次造訪台南，台南市議會特別安排在地傳統技藝表演，並準備台南巡禮行程，提供文化生態、古都巡禮及企業參訪等路線讓大家選擇，希望能讓與會者更了解台南、喜歡台南。

她說，台灣和日本一直以來都是重要合作夥伴，期待透過高峰會發揮台日各地方議會影響力，提升台日交流合作範圍及層級。

日本全國日台友好議員協議會會長藤田和秀表示，過去9屆台日交流高峰會在各地主辦單位努力下，打下良好基礎，希望未來持續交流，深化雙方合作及友好關係。

日本 行政院 行程 議員 賴清德

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