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台日交流高峰會上錄影致詞 賴清德總統盼集結台日友好力量

中央社／ 台北29日電
總統賴清德今天下午以錄影方式為「第10屆台日交流高峰會in台南」致詞，他期盼，繼續集結台日友好力量，創造雙贏發展。他說，台灣將持續在國際舞台上發聲，為世界做出更多貢獻。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德今天下午以錄影方式為「第10屆台日交流高峰會in台南」致詞，他期盼，繼續集結台日友好力量，創造雙贏發展。他說，台灣將持續在國際舞台上發聲，為世界做出更多貢獻。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德今天下午以錄影方式為「第10屆台日交流高峰會in台南」致詞，他期盼，繼續集結台日友好力量，創造雙贏發展。他說，台灣將持續在國際舞台上發聲，為世界做出更多貢獻。

總統府發布新聞稿指出，賴總統致詞表示，要向所有出席今年「台日交流高峰會」的訪賓表示最誠摯歡迎。上週，台灣受到颱風凱米的衝擊，藉這個機會，他要感謝日本各界對台灣的關心。

賴總統說，他也要感謝大家共聚一堂，為了深化台日友誼而努力。「台日交流高峰會」2015年在日本金澤市開辦，當時他是台南市長，這些年來，他曾經以行政院長、副總統等不同身分共襄盛舉。

他說，要特別恭喜今年這個交流平台邁入第10年的里程碑，也非常歡迎在台南400的歷史時刻，首度到台南舉辦。

賴總統表示，今年有400多名日本訪賓，創下在台舉辦的新紀錄，台灣在地的參與人數也創下新高。這展現出台日雙方的重視，彼此連結也越來越深。有7成的日本訪賓是第一次到台南，相信大家一定會愛上台南、愛上台灣。

另外，賴總統提到，去年的「台日交流高峰會」在台南市的姊妹市仙台市，通過了「仙台宣言」，支持台灣的國際參與。今天在台南登場，也有同樣的期待，希望台灣在大家支持之下，持續在國際舞台上發聲，為世界做出更多貢獻。未來，台灣會跟民主國家攜手合作，促進全球的民主、和平、繁榮。

賴總統相信，「台日交流高峰會」能夠繼續集結台日友好的力量，創造雙邊的雙贏發展。台灣好，日本好，世界一定會更好。一起努力，讓台日友好繼續寫下新的篇章。

日本 總統府 舞台 行政院 賴清德

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