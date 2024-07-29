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把握最後幾天 總統府：大法官自薦推薦至8月5日截止

中央社／ 台北29日電
總統府今天說，113年司法院大法官提名審薦小組公開接受各界推薦自薦即將於8月5日截止，審薦小組籲請社會各界把握最後幾天時間，踴躍推薦或自我推薦，為國家社會貢獻心力。示意圖。圖／總統府提供
總統府今天說，113年司法院大法官提名審薦小組公開接受各界推薦自薦即將於8月5日截止，審薦小組籲請社會各界把握最後幾天時間，踴躍推薦或自我推薦，為國家社會貢獻心力。示意圖。圖／總統府提供

總統府今天說，113年司法院大法官提名審薦小組公開接受各界推薦自薦即將於8月5日截止，審薦小組籲請社會各界把握最後幾天時間，踴躍推薦或自我推薦，為國家社會貢獻心力。

總統府今天發布新聞稿表示，為襄助總統提名大法官，舉薦優秀適任人選，審薦小組在7月16日召開第1次會議後，至8月5日止公開接受各界推薦自薦。總統出席會議表示，在台灣民主深化過程中，大法官扮演不可或缺的關鍵角色，由大法官組成的憲法法庭，更是機關憲政爭議及人民權利保障最終的救濟途徑，期許審薦小組廣納人才。

總統府說，受理各界推薦自薦期間將於8月5日截止，審薦小組特別呼籲社會各界踴躍推薦或自我推薦，後續將秉持公正、客觀立場，傾聽各方意見，襄助總統提名專業、適任的大法官人選。

113年司法院大法官候選人推薦自薦書暨相關附件電子檔，都已登載於總統府全球資訊網首頁「公告」專區；推薦自薦書及相關文件請於8月5日以前，掛號郵寄100006台北市中正區重慶南路一段122號總統府「113年司法院大法官提名審薦小組」。

司法院 大法官 憲法法庭 總統府

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