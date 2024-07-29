非第一次發生…母子遇家暴街頭罰跪 監院糾正北市府消極結案

監委葉大華今天表示，112年台北市發生母子遭家暴父公然罰跪街頭案，經查北市府對於案父飲酒後施暴情形未能積極妥處，延宕處遇介入時機、消極結案，確有未當，監察院通過糾正北市府。

葉大華透過新聞稿表示，民國112年3月14日在台北市發生一對母子遭家暴父公然罰跪街頭案件，據媒體報導已非第一次發生，引發社會譁然。

調查發現，北市府雖在案發後依職權聲請緊急保護令及安置案母子，實際上案家從106年起陸續有脆弱家庭、成人保護及兒少保護通報，北市府也開案提供服務，其中110年案母已有4次成人保護通報。但111年成人保護結案後，案家仍持續有相關保護性通報案件，都與案父飲酒後發生夫妻衝突，及不當管教或體罰案子有關。

調查報告指出，北市社會局家防中心早在110年7月開案時，就發現案父有飲酒後施暴問題，但稱暴力主因屬權力控制議題，因此處遇重點以逐步培力案母自立生活準備、脫離暴力環境為主。

報告表示，案母在監察院證稱，110年11月及12月的成人保護通報及聲請保護令，都是因案父酒後引發家暴事件，家防中心卻遲未就案父飲酒議題積極處置，直到112年1月兒少保護案件開案後，才協助案父處理酒癮議題。顯示案父母親職功能不佳、關係衝突及案父酒後暴力等系統性結構因素未獲妥適處理，延宕處遇介入時機。

葉大華表示，案母在110年7月經家防中心評估開案後，卻在2個月後以「被害人失聯」結案，雖符合衛福部結案指標，但結案隔天案母隨即再有成人保護通報。家防中心僅電訪到案母一次，並忽略案母因案父權控關係致無法接聽電話或回覆訊息，並不代表案母不需要協助，顯見台北市政府作為確有未當。

監察院衛環及司獄聯席委員會17日通過葉大華所提調查報告，糾正台北市政府。

葉大華提到，衛福部應以本案為借鏡，協助地方政府就家庭暴力被害人失聯案件處理方式，研議與重大兒虐、保護性案件、失聯後再通報率等資料進行勾稽、分析，建立客觀性結案指標，並就實務現況定期檢視、修正，以發揮防治效果。

另外，葉大華說明，衛福部應通盤檢視社會安全網中，酒癮戒治相對應資源配置是否充足，以提升家庭暴力防治量能。

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