參選2026市長起手式？網見他關心災情狂喊「想念川伯」 李四川：隔壁事看看就好

凱米颱風上周侵襲台灣，中南部多處被豪雨重創，台北市副長李四川日前在Facebook發文關心高雄水災，被解讀是為參選新北市長或高雄市長做準備。李四川今直呼「我說要選、不選都沒人信」，還說隔壁（指新北市）的事情看看就好，要大家別想太多。

李四川今天出席台北市社子島專案工作站開幕活動。由於日前發文關心高雄淹水狀況，不少網友湧入稱「想念川伯」，外界解讀是參選市長起手式。

李四川強調，這麼大的雨，無論下在哪個地方都會淹水，因為過去待過高雄，所以派了台北市水利處到高雄協助救災，昨天高雄市長陳其邁還致電感謝，發文只是關心高雄而已，不必用政治語言看待。

對於是否角逐2026年新北市長？李四川表示「不要想那麼多」，不是發文關心哪裡就是要去哪裡選舉，生的一生不是到哪個地方取得職位，而是能為地方貢獻什麼，這才是人生價值，不要以選舉眼光看待。

李四川還說「2026還早，我說我不選沒人相信、我說我要選也沒人要相信」，一切順其自然，即使距離2026還有2年多，也沒有所謂提早布局，全都是為了政府做事，「我在新北、台北待了8年，如果說布局那我也布了8年啦」、「不要想那麼多，隔壁的事情看看就好」。