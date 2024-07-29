于美人競選未給團隊加班費？律師聲明駁斥 揭4助理薪資「選舉後還加發」

廣播電台主持人于美人爆出與競選團隊鬧翻。于去年投入台北市第五選區（萬華、北中正）立委選舉，被爆料苛扣競選團隊加班費、未替工讀生投勞保；于今透過律師聲明回應說明事發經過，強調超給付薪資更未積欠加班費。聲明中還曝光4位助理薪資，從7萬元到4萬元不等。

謙亨法律事務所聲明指出，工讀生應聘時表示已有勞保不願重覆投保，雖投保為強制法令規定，但當時競選團隊主管不熟悉法規，請該工讀生簽切結書後，按質際工作時間發放工資，選舉結束後工讀生向勞動部勞工保險局檢舉，于美人經法律諮詢後，隨即檢附相關資料說明事件經過，並依法補繳相關投保費用，工讀生權益未受損。

至於追討加班費一事，該律所表示，于美人當時已要求競選團隊主管聘任團隊時，依各人工作經驗，以優於市場行情薪資聘任，採用固定薪水完成所有工作內容，上下班不用打卡、未控管上下班時間、缺勤遲到不扣薪，屬較為委任性質勞務契約，並已言明無加班費計算，

該律所說，提出勞動爭議調解四名競選團隊成員，每月薪資分別為7萬、4.5萬、4.2萬、4萬，經調解1人撤銷調解、3人調解不成，有2人提出加班費訴訟，但在競選期間所有成員未曾主張加班費或提出勞資爭訟，此舉均為額外追討。

律所表示，1月13日選舉結束後，競選團隊未再提供勞務服務，但于美人仍給予月中至月底薪資，更加發0.5至1月月薪，並於同月底解散團隊，所發放新資皆為足額且超額給付未積欠加班費，現階段等待司法判決，對於部分媒體抹黑，不作回應但會保留法律追究誹謗民刑事罪貢權，並視日後本件發展情事，委任律師依法主張。