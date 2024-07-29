多位議員、政要參加IPAC年會！綠委籲出席 國民黨團態度傾向開放

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）30日在台北舉辦第4屆年會，民進黨立委范雲今天呼籲國民黨派立委出席，代表跨黨派立委都希望能跟世界做朋友。國民黨團首席副書記長林思銘則說，黨團態度傾向開放，尊重個人的選擇，不會阻擋。

對中政策跨國議會聯盟30日在台北舉辦第4屆年會，計有23國及歐洲議會，共計49位議員及政要，包括澳洲參議員歐妮爾（Deborah O'Neill）、捷克眾議員黛赫（Eva Decroix）及法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等來台與會。

民進黨立委范雲今天在立法院受訪表示，她過去分別參加過兩次IPAC年會，台灣議題都是焦點，IPAC希望各成員促成各自國會、政府對台友善的政策，也看到這幾年，很多國家的國會都通過支持台灣的決議文或相關議案。

范雲指出，今年有這麼多國家的國會議員在壓力下選擇來台參加年會，過去出國進行國會外交，也不一定能夠一次見到這麼多國家的國會議員，呼籲身為台灣最大反對黨的國民黨能夠派立委出席，代表台灣跨黨派的國會議員都希望能跟世界做朋友，尤其在面對中國威脅的情況下，這次的年會更是意義重大。

對於有外媒報導，中國施壓IPAC成員，范雲表示，這跟她過去了解的經驗非常相似，感謝有這麼多國的國會議員，在壓力下還是願意來台，表達對自由民主的支持，非常正面，呼籲國民黨能夠一起參與。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘表示，立法院有通知黨團30日將舉辦這樣的年會，黨團也有告知黨團成員。目前黨團的態度傾向開放，尊重個人的選擇，不會阻擋，想要參加的人，就去參加。黨團人士則指出，有收到相關公文，循往例不會主動派員出席。