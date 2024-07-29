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我駐外館舍共19處 自有率提升至16.96%…節省1698萬元租金

中央社／ 台北29日電
外交部推動駐外館舍購建計畫，自有駐外館舍去年底來到19處，自有率從前年15.32%提升至16.96%，讓駐外館舍及館長職務宿舍租金支出大減新台幣1698萬餘元。中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
外交部推動駐外館舍購建計畫，自有駐外館舍去年底來到19處，自有率從前年15.32%提升至16.96%，讓駐外館舍及館長職務宿舍租金支出大減新台幣1698萬餘元。中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

外交部推動駐外館舍購建計畫，自有駐外館舍去年底來到19處，自有率從前年15.32%提升至16.96%，讓駐外館舍及館長職務宿舍租金支出大減新台幣1698萬餘元。外交部目前正推動雪梨、休士頓、丹佛，以及波士頓等4辦事處的自購計畫。

審計部今天提出民國112年度中央政府總決算，並陳報監察院。外交部主管部分，歲入合計決算審定實現數63億2535萬餘元，較預算增加26億1682萬餘元，主因是辦理護照量增加；歲出合計決算審定實現數297億7423萬餘元，預算賸餘17億3345萬餘元。

根據總決算，外交部駐外館舍自有率於112年底已自15.32%提升至16.96%，自有駐外館舍共有19處，較111年增加2處，自有館長職務宿舍則維持30處；而112年度駐外館舍及館長職務宿舍租金支出為10億3007萬餘元，較111年度10億4706萬餘元，減少1698萬餘元，自購館舍效益已逐漸顯現。

行政院111年度核定清單所列5處優先購置駐外館舍中，除義大利代表處館舍已購置，駐雪梨辦事處館舍購置計畫今年已啟動，駐休士頓辦事處、駐丹佛辦事處已於3月提出草案，由外交部審查中，而駐波士頓辦事處仍在尋找合適標的。

總決算提及，為增加駐外館舍購置推案彈性，取消購置分級及順序，並協助駐處加速籌謀執行休士頓、丹佛，以及波士頓到購置計畫；鑑於全球住宅房價走高、物價上漲，經函請外交部協助駐處加速籌謀執行，以節省租金及相關購建經費，提高駐外館舍自有率及有效發揮財務效益。

外交部自92年2月起推動駐外館舍購建計畫，112年底止已完成駐紐約辦事處等10處館舍購建，依購置時序包括紐約、約旦、WTO代表團、歐盟、芝加哥、泰國、布里斯本、洛杉磯、舊金山以及義大利等代表處及辦事處。

外交部 外館

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