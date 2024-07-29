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怒批公視淪為執政黨喉舌 謝國樑轟「拆樑行動」節目：民眾自有公斷
民間團體發起罷免基隆市長謝國樑，公視台語台新聞推出專題節目介紹「拆樑行動」，藍營批評台灣公共廣播電視集團竟也淪為「東廠」，應下架影片。謝國樑今天表示，公視由執政黨「管轄」，當喉舌實屬正常，公不公平、合不合理，民眾自有公斷。
公廣集團旗下的公視台語台「台灣記事簿」新聞專題，「拆樑行動──新世代的政治參與」預告片日前上架，主題為罷免謝國樑行動。國民黨立委王鴻薇等人看到預告片內容，認為立場過於單向，批評公視沒有做到最基本的中立原則。
謝國樑今天說，公視、華視屬於執政黨在「管轄」，他們當執政黨喉舌，其實也實屬正常。只不過公不公平、合不合理，民眾自有公斷。他也要感謝立委王鴻薇等很多立委路見不平，能夠幫他和市府說一句公道話。
謝國樑表示，現在大家已經看得很清楚，公梘的所作所為，他想無非就是替執政黨來完成他們的政治任務。
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