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怒批公視淪為執政黨喉舌 謝國樑轟「拆樑行動」節目：民眾自有公斷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
公視台語台新聞推出專題節目介紹「拆樑行動」，基隆市長謝國樑今天表示，公視當執政黨喉舌實屬正常，不過公不公平、合不合理，民眾自有公斷。記者邱瑞杰／攝影
公視台語台新聞推出專題節目介紹「拆樑行動」，基隆市長謝國樑今天表示，公視當執政黨喉舌實屬正常，不過公不公平、合不合理，民眾自有公斷。記者邱瑞杰／攝影

民間團體發起罷免基隆市長謝國樑公視台語台新聞推出專題節目介紹「拆樑行動」，藍營批評台灣公共廣播電視集團竟也淪為「東廠」，應下架影片。謝國樑今天表示，公視由執政黨「管轄」，當喉舌實屬正常，公不公平、合不合理，民眾自有公斷。

公廣集團旗下的公視台語台「台灣記事簿」新聞專題，「拆樑行動──新世代的政治參與」預告片日前上架，主題為罷免謝國樑行動。國民黨立委王鴻薇等人看到預告片內容，認為立場過於單向，批評公視沒有做到最基本的中立原則。

謝國樑今天說，公視、華視屬於執政黨在「管轄」，他們當執政黨喉舌，其實也實屬正常。只不過公不公平、合不合理，民眾自有公斷。他也要感謝立委王鴻薇等很多立委路見不平，能夠幫他和市府說一句公道話。

謝國樑表示，現在大家已經看得很清楚，公梘的所作所為，他想無非就是替執政黨來完成他們的政治任務。

公視 執政黨 基隆 拆樑 罷免 謝國樑

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