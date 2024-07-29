IPAC年度峰會明舉行 蕭美琴接見訪團：北京持續在台海、灰色地帶脅迫

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）將於明日在台北舉行年度峰會，副總統蕭美琴今天接見訪團。蕭美琴特別點出，北京加速軍事擴張，持續在台海進行軍事活動，以及其他灰色地帶的混合脅迫，認為訪團在一個重要的時刻來訪。

蕭美琴今上午在台北賓館接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團。蕭美琴在致詞時表示，非常榮幸歡迎訪團來到台灣，也來到歷史悠久的台北賓館。一個多世紀以來，這裡一直是接待國際賓客的指標性場所，見證了台灣複雜的演變歷程，從殖民時期到一黨專政國家，再到今天所享有的現代、蓬勃、自由與開放的民主社會。

蕭美琴提到，今日的會晤盼能聆聽訪賓的意見，並就如何共同合作，以確保民主、和平與繁榮等對所有國家都極為重要的價值交流想法。她說，台灣在這些面向都面臨著重大挑戰，特別是地緣政治情勢方面，北京加速軍事擴張，並持續在台海進行軍事活動以及其他灰色地帶的混合脅迫。

蕭美琴表示，訪團的到來正值一個非常重要的時刻，台灣正努力提升自我防衛、民主、社會以及經濟方面的韌性，這些面向對台灣及世界來說都至關重要。她再次歡迎訪團，並期待接下來的交流。