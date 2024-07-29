聽新聞
test
0:00 / 0:00
IPAC年度峰會明舉行 蕭美琴接見訪團：北京持續在台海、灰色地帶脅迫
「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）將於明日在台北舉行年度峰會，副總統蕭美琴今天接見訪團。蕭美琴特別點出，北京加速軍事擴張，持續在台海進行軍事活動，以及其他灰色地帶的混合脅迫，認為訪團在一個重要的時刻來訪。
蕭美琴今上午在台北賓館接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團。蕭美琴在致詞時表示，非常榮幸歡迎訪團來到台灣，也來到歷史悠久的台北賓館。一個多世紀以來，這裡一直是接待國際賓客的指標性場所，見證了台灣複雜的演變歷程，從殖民時期到一黨專政國家，再到今天所享有的現代、蓬勃、自由與開放的民主社會。
蕭美琴提到，今日的會晤盼能聆聽訪賓的意見，並就如何共同合作，以確保民主、和平與繁榮等對所有國家都極為重要的價值交流想法。她說，台灣在這些面向都面臨著重大挑戰，特別是地緣政治情勢方面，北京加速軍事擴張，並持續在台海進行軍事活動以及其他灰色地帶的混合脅迫。
蕭美琴表示，訪團的到來正值一個非常重要的時刻，台灣正努力提升自我防衛、民主、社會以及經濟方面的韌性，這些面向對台灣及世界來說都至關重要。她再次歡迎訪團，並期待接下來的交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言