蔡英文「辣台妹寫真輯」上線 實體版限量索取

前總統蔡英文卸任後，少有公開活動與發文，她今天透過臉書宣布推出「辣台妹寫真輯」，並向「辣台派」喊話，大家在社群上的留言、訊息，她都有看到，謝謝給她滿滿的熱情與溫暖。

蔡英文表示，「辣台妹寫真輯」裡面有很多她的照片，大家翻開時，也請務必找一找，看看裡面有沒有自己身影。

她說，大家一起推動改革、一起實踐理想、一起保衛國家、一起防疫抗病；一起笑、一起哭，一起走過低谷、一起走向榮耀。也許不一定在照片裡，但是她相信大家會在裡面找到與自己相似的影子。每一張照片，都是一起為了「更好的台灣」而努力，「讓台灣走向世界」的痕跡。

蔡英文表示，攝影輯已經「蔡英文辦公室」官方網站上公開，另有限量「實體版」，可以在她的官方網站上點選按鈕索取，數量有限、送完為止。