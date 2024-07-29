蕭副總統接見IPAC訪團 盼共同確保民主和平繁榮

副總統蕭美琴今天在台北賓館接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團，她表示，台灣正努力提升自我防衛、民主、社會以及經濟方面的韌性，盼與所有國家共同合作確保民主、和平與繁榮等價值。

總統府發布新聞稿指出，訪團一行由外交部次長田中光陪同，於台北賓館拜會蕭副總統。

蕭副總統致詞時表示，非常榮幸歡迎訪團來到台灣，也來到歷史悠久的台北賓館。一個多世紀以來，這裡一直是接待國際賓客的指標性場所，見證了台灣複雜的演變歷程，從殖民時期到一黨專政國家，再到今天所享有的現代、蓬勃、自由與開放的民主社會。

蕭副總統提到，她期盼聆聽訪賓的意見，並討論如何共同合作，以確保民主、和平與繁榮等對所有國家都極為重要的價值。

蕭副總統說，台灣在這些面向都面臨著重大挑戰，特別是地緣政治情勢方面，北京加速軍事擴張，並持續在台海進行軍事活動以及其他灰色地帶的混合脅迫。

蕭副總統表示，訪團到來正值非常重要的時刻，台灣正努力提升自我防衛、民主、社會以及經濟方面的韌性，這些面向對台灣及世界來說都至關重要。