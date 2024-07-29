質疑法官不懂立院運作 趙少康：助理加班費幾乎領滿

新竹市長高虹安涉貪一審遭判7年4個月停職。中廣前董事長趙少康今天表示，立委助理的加班費幾乎都是領滿，且是由立委自行調整的，不是根據薪水來領加班費；他質疑，法官有沒有真的搞清楚立法院運作？總覺得是政治黑手伸進司法。

趙少康今受訪時指出，高虹安的案子很特別，看起來加班費部分是無罪，因為大家都領，立法院的每個助理幾乎都是領好領滿，因為立委也不敢不給助理領加班費，且助理工時不固定，一周七天幾乎全年無休，而檢方跟法院卻為了區區11多萬元，判高虹安7年4月。民進黨新北市議員周雅琳詐取1000多萬元，卻只被判3年多，相較高虹安案，似乎不太符合比例原則。

趙少康提到，當年三中案起訴前總統馬英九後，4名檢察官全部升成主任檢察官，這已經到了明目張膽的地步，也是要給其他檢察官看「聽我話的和不聽我話的，有什麼差別。」

趙少康提到，高虹安一度被指控，把公費拿去買生理用品，後來助理證實是自己到立法院福利社買一大包讓大家公用，並非高虹安私用，把罪名放在高身上很奇怪。此外，法官認為高「根據薪水去領加班費」，後來也證實助理都是根據加班時間長短，和薪資高低無關。他質疑，法官到底有沒有搞清楚立院實際運作情況？總讓人覺得政治黑手有伸進來。