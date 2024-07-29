Kolas陷不倫戀爭議 撰文澄清：法院判決非審判是輪暴

總統府前發言人Kolas Yotaka去年捲入與已婚李姓隨扈發生不倫戀爭議，她近日在網路上撰文，強調「周刊所寫的一切，都不是真的」。Kolas表示，她雖然沒有參選，卻被迫捲入2024的大選選戰，指不管是周刊或政客對她所有的指控，皆毫無事實根據，她還說，花蓮地方法院的判決，「這不是審判，這是輪暴」。

Kolas去年被周刊爆出在競選花蓮縣長期間，與已婚的李姓隨扈發生不倫戀，遭李妻提告求償百萬元。花蓮地方法院民事庭今年3月宣判，認為Kolas不法侵害李妻配偶關係的身分法益，情節重大，判賠精神慰撫金75萬元。

不過，Kolas近來以「我的『美好國家』」為題撰文說明情節經過。她在文中表示，她從未想過要在2024年參選，卻在毫無預警的情況下被迫加入戰局，並提前在第一線成為人肉盾牌；她指出，在總統大選前半年，她遭遇一場浩劫，鏡周刊斗大的封面稱「府發言人不倫戀」，那是一個她完全來不及反應的災難。

Kolas表示，記者第一時間詢問回應時，她立即回答，「沒有這件事，太扯了，妳一定要查證」，並強調，「沒有的事情不能亂寫」。每想到掛電話之後，府方一位高層，似乎比她更早知道訊息，來電表示有上百頁與隨扈之間的Line對話遭截取，要她修正稍早對周刊的說法。

Kolas也透露說，她與記者有過第二次通話，這次是由她撥出，向記者詢問聽某某人說有百頁LINE截圖，能否知道到底是什麼對話？怎麼會別人比她先知道？但記者拒絕她所有提問。

Kolas說，在2022縣市長選舉期間，她直到投票前夕的前兩個月才開始思考申請隨扈；隨扈約到任一個月之後，隨扈開始敞開心門陸續跟她談及工作、生活、婚姻中出現的危機，以及他長年因婚姻中的經濟、權構關係，且必須接受身心科治療的困境。她說，在長達2個多月的對話中，大多為工作、選舉，期間也有誇大的玩笑，但遇到嚴肅的心理健康、婚姻困境或用藥後產生重複的焦慮，她也多所鼓勵、安撫，希望他可好好面對人生。Kolas 強調，這是兩人LINE對話真實的背景與概要。

Kolas指出，她從未如周刊所報導，跟隨扈刻意穿情侶裝、從未帶著對方送的圍巾出國、從未下指導棋要求離婚，更從未共築愛巢，從未計算排卵期拚生子，從未指定總統府辦公室逼人離開。她說，也從未如名嘴指稱，在縣長競選期間取消拜票去開房間，「不管是周刊或政客對我所有的指控，皆毫無事實根據」。

Kolas在訪談中提及，這名隨扈因為長達5年重度失眠，到了晚上吃了抗焦慮助眠的藥，但也因為服用重度助眠藥物而產生夢遊的副作用，這時就會大量給她傳訊息。她說，通常都是安撫、回應幾句，這些與工作無關的對話她都隨手刪除，因為不想要這些無謂訊息影響到工作。

Kolas表示，她在看到周刊的文章時覺得不可思議，直到律師從法院拿到100多頁完整的Line工作對話紀錄，詳細看完後怒不可抑，那些對話就像酒醉的人的滔滔不絕，拿來與媒體馬賽克過的對話比對，再還原完整對話，其中沒有任何曖昧。

Kolas說，隨扈因為工作及婚姻關係的壓力，長時間需要吃藥幫助穩定情緒及睡眠，而這類藥物服用之後，容易產生夢遊並伴隨與現實脫序的行為（比如說不斷找人聊天），這是藥物造成的無意識病理反應，「就是在這樣的情境之下，他會傳大量的訊息給我，其中有時脫序表達愛慕之情」。

Kolas表示，「他對我而言，有如兄弟家人，你不可能因為家人生病了，而去斥責他或是要求換兄弟」。她說，有時候這名隨扈隔天來上班時，也會很不好意思地向她道歉，覺得自己的行為被藥物影響真是不應該。

Kolas表示，她沒有接受隨扈的表達，這個隨扈是知道的，事情發生後也十分難過且自責，隨扈覺得是因為藥物反應的緣故，帶來這麼大的傷害。

至於花蓮地方法院的判決，Kolas表示，這不是審判，這是「輪暴」，整起事件已經不再以法論法，也不看證據，而是把價值、道德、政治炒成一鍋名叫「公道」的菜，她吃起來難吃，別人吃起來倒是津津有味。Kolas表示，她會告好告滿，並上訴到最後，「我的官司是為我身邊的親人與家人與支持者而打，我當然不會放棄，會繼續走下去」。