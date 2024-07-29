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影／被酸無心又歪樓 謝國樑：前市府是為基隆考量嗎？感覺不是

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天說，他堅守立場維護基隆民眾權益，前市府所作所為是為了基隆市考量嗎？感覺並不是。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，他堅守立場維護基隆民眾權益，前市府所作所為是為了基隆市考量嗎？感覺並不是。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑廢止前市長林右昌任內發出的四接開發同意函，被農業部撤銷，引發兩任市府舌戰。林任市長時的發言人游本明指謝荒謬市政再多一條，謝國樑說，他堅守立場維護基隆民眾權益，前市府所作所為是為了基隆市考量嗎？感覺並不是。

台電計畫建第四天然氣接收站（四接），在農業部撤銷基市府廢止開發同意函處分後重回環評階段。

游本明今天表示，林右昌過去已多次清楚說明，市府無權也沒有核准開發計劃。當初市府「原則同意」，是指同意調查報告所提跟保育區重疊部分的內容，並不是基隆市府核准了協和發電廠更新計畫的開發計劃。

游本明認為四接案訴願市府敗訴，再次證明謝國樑無心市政又「歪樓」公文，連公文都懶得看清楚，難怪會被農業部打臉，荒謬市政再多一條。

謝國樑今天出席七堵區模範父親、好人好事代表表揚活動時說，「那位發言人」的說法是什麼不重要，重要的是現任市府一直都是堅守立場，為基隆民眾維護權益。大家可以看到雙方的對照，前市府的所作所為難道是站在基隆的民眾，難道是站在基隆市府跟為了基隆市去考量嗎？可以感覺出來並不是的。

他在聯合報專訪中講得非常清楚，他不樂見四接持續推動，但如果環評真的過關，基隆市府會透過行政權審查做最後把關，保障基隆區域發展利益及環境生態，免於被中央政府作為犧牲品。他呼籲賴清德總統重新思考台灣能源政策，「四接停建」應變成賴總統能源政策改變的起手式，不要為了蓋而蓋。

基隆市長謝國樑今天說，他堅守立場維護基隆民眾權益，前市府所作所為是為了基隆市考量嗎？感覺並不是。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，他堅守立場維護基隆民眾權益，前市府所作所為是為了基隆市考量嗎？感覺並不是。記者邱瑞杰／攝影

四接 謝國樑

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