影／被酸無心又歪樓 謝國樑：前市府是為基隆考量嗎？感覺不是

基隆市長謝國樑廢止前市長林右昌任內發出的四接開發同意函，被農業部撤銷，引發兩任市府舌戰。林任市長時的發言人游本明指謝荒謬市政再多一條，謝國樑說，他堅守立場維護基隆民眾權益，前市府所作所為是為了基隆市考量嗎？感覺並不是。

台電計畫建第四天然氣接收站（四接），在農業部撤銷基市府廢止開發同意函處分後重回環評階段。

游本明今天表示，林右昌過去已多次清楚說明，市府無權也沒有核准開發計劃。當初市府「原則同意」，是指同意調查報告所提跟保育區重疊部分的內容，並不是基隆市府核准了協和發電廠更新計畫的開發計劃。

游本明認為四接案訴願市府敗訴，再次證明謝國樑無心市政又「歪樓」公文，連公文都懶得看清楚，難怪會被農業部打臉，荒謬市政再多一條。

謝國樑今天出席七堵區模範父親、好人好事代表表揚活動時說，「那位發言人」的說法是什麼不重要，重要的是現任市府一直都是堅守立場，為基隆民眾維護權益。大家可以看到雙方的對照，前市府的所作所為難道是站在基隆的民眾，難道是站在基隆市府跟為了基隆市去考量嗎？可以感覺出來並不是的。