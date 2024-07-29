回響╱王醒之：中央剝奪四接公投 但不能剝奪地方行政權

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），中央與地方在開發同意函廢止、訴願翻案撤銷原處分等爭議不斷，守護外木山行動小組召集人王醒之指出，水產動植物保育區在民國88年畫設，保育區主管機關為基隆市政府，先前中央已經剝奪四接公投，但不能剝奪基隆市政府的行政權。

四接2.0和3.0版東移方案因基隆市認定兩方案開發範圍完全不同，去年5月依「行政程序法」廢止開發同意函，台電則認為基隆市府廢止同意開發的處分於法無據，向「漁業法」的主管機關農業部提起訴願，今年2月訴願審議委員會撤銷基隆市府原處分。

回顧基隆市水產動植物保育區歷史，該保育區於民國88年畫設，公告內容寫明於水產動植物保育區內，不得以任何方式進入採捕保育種類或進行破壞環境的行為，如須於保育區內投放或去除水產生物繁殖所須保護物等，須經過基隆市政府同意始可為之。

王醒之表示，內政部先前認定四接公投非屬地方自治事項，中選會更以該公投違反「基隆市公民投票自治條例」為由而剝奪公投，現在農業部的訴願審議委員會又撤銷廢止同意開發的原處分，但無論四接環評最後是否通過，台電要動工就必須向基隆市政府申請並取得相關執照和許可，「過去中央剝奪基隆市民的公投權利，但不能剝奪基隆市政府的行政權。」

另根據「海岸管理法」規定，水產動植物保育區所處的「一級海岸保護區」應禁止改變其資源條件的使用，但為國家安全、公共安全需要經中央主管機關許可。王醒之認為，如果四接真的興建在基隆港西岸的港嘴，未來基隆港西岸除了兩顆大型的天然氣儲槽外，另外還會有威海營區、軍艦、軍隊，這些當然就會涉及到國防安全，但從來沒看過在環評會議當中國防部針對這件事情有做過仔細的評估，四接反而是造成公共安全以及國安問題的來源。

王醒之也點名中選會主委李進勇和前基隆市長林右昌，兩人都當過基隆市長，結果到了中央卻在不同位置上欺負基隆人，真的是基隆人最大的悲哀。