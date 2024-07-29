快訊

台股開高走低…漲45點收22,164點 台積電上揚20元收944元

大學分科測驗成績公布！分發入學名額較去年少5千人 3科25級分可填志願

唐治平將認領母親遺體 殯儀館冰存費用曝光

張啓楷：高虹安停職停薪違法違憲 支持提停止處分訴訟

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

新竹市長高虹安涉犯貪汙治罪條例被一審宣判有罪，目前停職中。民眾黨立委張啓楷今天質疑，內政部宣告停止市長職務，已經違反地方制度法規定，高虹安依然具有公務人員任用資格，不能在外兼職兼差，怎麼可以把半個月的薪水停掉，他支持高虹安向行政法院聲請裁定停止處分。

高虹安涉貪一審遭判7年4個月、褫奪公權4年並停職，張啓楷昨天在公開場合提及，高虹安並非在市長任內涉貪，停職處分是違憲。內政部長劉世芳今天受訪時說明，停職停薪是按照憲法、地方制度法及公務人員俸給法所做的最終處置，「如果不屬於維持基本生活所需，不一定要給半薪。」

對此，張啓楷透過新聞稿表示，高虹安遭到內政部宣告停止市長職務，已經違反地方制度法第78條的規定，「因為事情是發生在立法院的助理費，不是市長任內有發生貪瀆且一審判決有罪。」

至於高虹安半薪遭停，張啓楷則指出，在法律的審判過程當中，應該是無罪推定，而且高虹安還具有公務人員任用資格，不能到外面兼職兼差，怎麼可以把半個月的薪水停掉，因此支持高虹安向行政法院聲請裁定停止處分。

張啓楷表示，有關縣市長停職的規定，地方制度法寫得非常清楚，如果在市長任內有發生貪瀆、一審判決有罪才能停職，然而眾所周知，高虹安的事情是發生在立法院的助理費，憲法第15條也明白寫道，人民的工作權應該受到保障，內政部不但違法，而且現在還違憲。

新竹 貪汙 高虹安

延伸閱讀

只要辦高虹安都能升官 王鴻薇：政治干預司法痕跡明顯

高虹安擬捐薪急難救助 劉世芳：慷國家之慨不符條件

高虹安遭停職白委批違憲 劉世芳搬三法條駁：一切合規

李正皓質疑高虹安涉用公款訴訟 擬向地檢署告發

相關新聞

張啓楷：高虹安停職停薪違法違憲 支持提停止處分訴訟

新竹市長高虹安涉犯貪汙治罪條例被一審宣判有罪，目前停職中。民眾黨立委張啓楷今天質疑，內政部宣告停止市長職務，已經違反地方...

只要辦高虹安都能升官 王鴻薇：政治干預司法痕跡明顯

新竹市長高虹安涉貪一審遭判7年4個月停職，國民黨立委王鴻薇昨表示辦高虹安案的司法人員都升官進爵，今天再批只要配合民進黨辦...

高虹安遭停職白委批違憲 劉世芳搬三法條駁：一切合規

新竹市長高虹安涉貪一審遭判7年4個月、褫奪公權4年並停職，民眾黨立委張啓楷認為，高並非在市長任內涉貪，停職處分是違憲。內...

星期評論／竹市2年換4首長…高虹安停職 市政不能掉棒

新竹市長高虹安涉貪官司一審遭重判7年4個月，依法停職丟了市長，換上副市長邱臣遠代理上陣。不過短短2年，新竹市歷經2名民選...

李正皓質疑高虹安涉用公款訴訟 擬向地檢署告發

政治評論員李正皓指去年踢爆現已遭停職的新竹市長高虹安涉都更弊案，後卻挨告，質疑高虹安用公款提告，近期將到地檢署告發高虹安...

指高虹安非市長任內貪汙 白委稱「竹篙湊菜刀」：停職違憲

台灣民眾黨「國家治理學院」昨起連2天嘉義市舉辦「國政班」第4屆第1期，對於高虹安遭到內政部停止新竹市長的職務，民眾黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。