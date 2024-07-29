張啓楷：高虹安停職停薪違法違憲 支持提停止處分訴訟

新竹市長高虹安涉犯貪汙治罪條例被一審宣判有罪，目前停職中。民眾黨立委張啓楷今天質疑，內政部宣告停止市長職務，已經違反地方制度法規定，高虹安依然具有公務人員任用資格，不能在外兼職兼差，怎麼可以把半個月的薪水停掉，他支持高虹安向行政法院聲請裁定停止處分。

高虹安涉貪一審遭判7年4個月、褫奪公權4年並停職，張啓楷昨天在公開場合提及，高虹安並非在市長任內涉貪，停職處分是違憲。內政部長劉世芳今天受訪時說明，停職停薪是按照憲法、地方制度法及公務人員俸給法所做的最終處置，「如果不屬於維持基本生活所需，不一定要給半薪。」

對此，張啓楷透過新聞稿表示，高虹安遭到內政部宣告停止市長職務，已經違反地方制度法第78條的規定，「因為事情是發生在立法院的助理費，不是市長任內有發生貪瀆且一審判決有罪。」

至於高虹安半薪遭停，張啓楷則指出，在法律的審判過程當中，應該是無罪推定，而且高虹安還具有公務人員任用資格，不能到外面兼職兼差，怎麼可以把半個月的薪水停掉，因此支持高虹安向行政法院聲請裁定停止處分。

張啓楷表示，有關縣市長停職的規定，地方制度法寫得非常清楚，如果在市長任內有發生貪瀆、一審判決有罪才能停職，然而眾所周知，高虹安的事情是發生在立法院的助理費，憲法第15條也明白寫道，人民的工作權應該受到保障，內政部不但違法，而且現在還違憲。