國會改革釋憲 林濁水憂大法官掏空國會調查權

民進黨前立委林濁水今天接受媒體訪問，對國會改革的大法官釋憲表示擔憂，憂心國會調查權可能被大法官掏空，並認為現在藍白提出的藐視國會罪，其實比起國外來說都弱很多。他也批評，此次大法官在暫停處分的措辭，和辯論時問問題的方向，感覺很不健康，質疑民進黨是不是鐵了心要把五權變三權的努力逆轉回去。

林濁水今接受「CNEWS匯流新聞網」訪問，他認為台灣現在在爭執國會改革，是上演了一齣歷史穿越劇，並強調，國會調查權在民主國家是幾百年前的老古董，但是歷久彌新，每一個民主國家都有！

林濁水在受訪時指出，行政院與立法院的關係，「國會優位」是存在的，因為立法院仍擁有倒閣權，代表行政院必須向立法院負責，且沒有否決權，「行政院居然說（國會優位）不存在。」

林濁水說，釋憲的雙方都在打爛仗，對國民黨來說，上一次朝小野大，就在國會調查權上衝過頭，這一次又衝過頭、逾越份際，而且在整個立法過程中，沒收審查、沒收討論。不過，林濁水認為，現在藍白提出的藐視國會罪，比起美國、日本、法國、英國、德國都「弱很多很多又很多」。

他說，過去大法官會議釋字第585解釋既然已經賦予立法院調查權，現在大法官不敢否定，但是可以偷梁換柱，把國會調查權弱化。現在聽大法官口氣，他還要用權力的制衡，要有一個分寸，要服從分治互為的精神，「會不會名目上，國會調查權存在，但是內容被掏空化？」

林濁水質疑，現在大法官要做這種事嗎？結果可能要等到辯論的時候，看大法官怎麼說，最後的裁決是什麼？他表示，很令人擔心。

林濁水說，「好不容易從90年代，民進黨提出釋憲案，推動國會調查權，以及國會權的強化，一路走到現在，現在五權憲法體制已經掏空到零零碎碎，連治權機關都被取消的情況之下，現在大法官是不是要加以復活？」

他表示，從大法官這一次暫停處分的措辭中，以及在辯論時問問題的方向都很不健康，「（難道）這一次民進黨鐵了心要把它加以逆轉回去嗎（從三權再回到五權）？希望不會這樣。」