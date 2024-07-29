審計部：112年公債6兆5133億元 GDP占比27.66%

審計部今天公布中央政府總決算審核報告，112年度歲入歲出賸餘2796億餘元，債務還本1260億元；中央政府公共債務6兆5133億餘元，約占GDP的27.66%，低於公債法規定的40.6%債限。

審計部今天公布民國112年度中央政府總決算審核報告，112年度中央政府總決算審核結果，歲入決算修正淨增列新台幣4524萬餘元，審定為2兆9073億餘元；歲出決算修正淨減列5億餘元，審定為2兆6277億餘元：歲入歲出相抵賸餘2796億餘元。

審計部指出，原列債務的舉借預算1731億餘元，全數未執行；原列預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數473億餘元，未予移用；債務償還決算1260億元，經照數審定，收支賸餘計1536億餘元。加計以前年度累計賸餘，截至112年底止累計賸餘達7044億餘元。

審計部說，政府推動財政健全方案以來，財政收支結構已逐步改善，110到112年度中央政府總決算歲入歲出賸餘分別為2978億餘元、4992億餘元、2796億餘元，112年度債務還本除依預算執行1110億元外，另增加還本150億元。

審計部指出，若政府收支包含總預算及特別預算歲入歲出，除107、108及111年度為賸餘外，其餘年度均為短絀，113年度預計短絀4905億元。依行政院主計總處112年10月公布113到119年度中央政府財政收支推估情形，總預算與特別預算歲入歲出併計後，113到118年度均為差短，到119年度才有賸餘，政府財政長期仍潛存壓力。

審計部表示，因地緣政治衝突、貿易爭端再起、主要國家高利率持續等潛存風險，課稅收入增添不確定性。政府宜持續精進財務管理及債務管控，妥適規劃運用累計賸餘，供未來施政的融資財源，減少舉債融資調度壓力，並適時增加債務還本，提升未來因應特殊政事需要的財政韌性，以維政府財政穩健。

另外，審計部指出，112年度中央政府總決算整體資產負債表計列整體資產58兆5904億餘元、整體負債49兆6710億餘元、整體淨資產8兆9194億餘元，較111年底的8兆3464億餘元，增加5730億餘元。

公共債務部分，審計部說，截至112年底，中央政府普通基金債務餘額決算數為6兆584億餘元，包含債務餘額實際結欠數5兆8187億餘元及審定賒借收入保留數 2397億餘元，約占行政院主計總處113年2月公布前3年度名目國內生產毛額（GDP）平均數21兆4192億餘元的28.29%，低於公共債務法規定40.6%的債限。

審計部表示，若參考國際貨幣基金組織（IMF）定義，中央政府公共債務包括一年以上債務餘額決算審定數6兆584億餘元，加計普通基金未滿一年債務餘額300億元及非營業特種基金舉借債務餘額4248億餘元，則合計共6兆5133億餘元，占GDP的27.66%。

若與111年底公債餘額達6兆3616億餘元、約占GDP的28.02%相較，112年公債餘額雖增加1517億元，但GDP占比微幅下降0.36%。