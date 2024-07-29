黃捷：近日勘災過程不曾聽聞惡毒攻擊 只有溫暖打氣

民進黨高雄立委黃捷因颱風天不在高雄，引發藍營批評。黃捷在臉書表示，自己與帶領的團隊評價如何，高雄市民最清楚，她這幾天勘災過程不曾聽到惡毒攻擊，只有溫暖打氣，公道自在人心。

黃捷昨天在臉書（Facebook）發文表示，接連4天，藍媒把她的新聞篇幅播到比各縣市災情還大；但是，此時中南部縣市仍有不少受災地區，更需媒體關注與大眾幫助。

黃捷說，這幾天高雄人忙著救災，想的是怎麼解決問題、還能多做什麼，藍營卻幸災樂禍，忙著做政治攻擊。她與她帶領的團隊評價如何，高雄市民最清楚，「我們從不需收割，更不需由坐在冷氣房裡的北部民代說三道四」。

黃捷並表示，這幾天勘災過程，她不曾聽到惡毒攻擊，只有溫暖打氣，鄉親甚至替她抱不平、停下車來為她喊加油；支持者如雪片般飛來加油訊息，她都有收到，十分感謝，鄉親跟她說：「你有在做事，我們都知道，不用理那些人」。

黃捷說，此時最重要的是災後清消及家園重建工作，需要朝野齊心投入，這才是高雄人需要的；公道自在人心，也謝謝藍營批評與督促，她只會更努力，讓大家看見她深愛家園、守護高雄的決心。

黃捷今天再於臉書發文指出，今天網路論壇PTT出現1則文，想再潑她髒水；前幾天，水軍進攻留言罵她，現在突然用越南帳號、刷留言稱讚她，再想帶風向，想打她買網軍、自吹自擂，「我不可能做這種無聊的事，也不會花錢買網軍」。

她批評這樣的攻擊手法「很老派」，PTT影響力早已式微，打法也很過氣，真人帳號跟年輕選民都在社群平台Threads居多，「等早上看誰跟著打，就知道是哪些人花錢在攻擊我」。