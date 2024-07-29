公視台語台「拆樑」專題惹議 藍委批偏頗要求下架
公視台語台播出新聞專題討論罷免基隆市長謝國樑，不過藍營認為節目內容偏頗，身為公廣集團的公視應該下架節目。國民黨立委王鴻薇表示，該部影片內容偏頗，不倫不類也不專業，此舉已違反選罷法，要求公視撤下影片。
公廣集團的公視台語台「台灣記事簿」新聞專題「拆樑行動─新世代的政治參與」上架，內容主題為罷免謝國樑的「拆樑行動」，集中討論發起罷免人身分及罷免動機、過程、遭遇的挑戰。不過藍營認為節目僅有單方意見，做法偏頗。
王鴻薇說，公視的營運資金來自人民，如果要做政治題目，應該注意平衡，更何況這是一部紀錄片，之前放出的預告片相當偏頗。
王鴻薇指出，預告片中，完全沒有謝國樑的畫面，連謝國樑團隊聲音都沒有，不只如此，就連昨天播出的正片也有相似情形，立場單向；公視身為公共電視台，絕不可有如此行為與表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言