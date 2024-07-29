公視台語台「拆樑」專題惹議　藍委批偏頗要求下架

公視台語台播出新聞專題討論罷免基隆市長謝國樑，不過藍營認為節目內容偏頗，身為公廣集團的公視應該下架節目。國民黨立委王鴻薇表示，該部影片內容偏頗，不倫不類也不專業，此舉已違反選罷法，要求公視撤下影片。

公廣集團的公視台語台「台灣記事簿」新聞專題「拆樑行動─新世代的政治參與」上架，內容主題為罷免謝國樑的「拆樑行動」，集中討論發起罷免人身分及罷免動機、過程、遭遇的挑戰。不過藍營認為節目僅有單方意見，做法偏頗。

王鴻薇說，公視的營運資金來自人民，如果要做政治題目，應該注意平衡，更何況這是一部紀錄片，之前放出的預告片相當偏頗。

王鴻薇指出，預告片中，完全沒有謝國樑的畫面，連謝國樑團隊聲音都沒有，不只如此，就連昨天播出的正片也有相似情形，立場單向；公視身為公共電視台，絕不可有如此行為與表現。