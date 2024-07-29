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楊文科顏寬恒涉案未祭黨紀 朱立倫：依規章辦理

中央社／ 桃園29日電

新竹縣長楊文科及國民黨立委顏寬恒近日分別遭起訴和判刑，國民黨被質疑未祭黨紀處分，國民黨主席朱立倫今天說，完全是根據黨從民國109年9月修訂規章辦理，全都是一致標準。

朱立倫上午與國民黨立法委員邱若華等人到桃園市大溪區普濟堂上香祈福，在會後接受媒體聯訪表示，今天是關聖帝君聖誕，也是大溪人的過年，很高興能跟大溪的立委、議員等民意代表及民眾，共度大溪最熱鬧的一天。

對媒體詢問，楊文科等公務員涉背棄職責圖利護航豐邑機構遭起訴，國民黨被質疑未祭出黨紀處分。朱立倫表示，是根據黨從109年9月修訂規章辦理，全都是一致標準，109年以前的規章就不予討論。

朱立倫強調，「楊文科犯的不是貪污罪而是圖利」，在行政裁量與圖利當中，將來還是要由法院裁決，並不是收賄的貪污罪，圖利是否成立，相信法院最後會還他清白。

對於記者追問，有關顏寬恒遭判貪污罪7年10月、偽造文書6月。朱立倫則回應是一樣的標準。

有關於助理費的部分，朱立倫說，民進黨別想惡意攻擊國民黨，不管是民進黨或國民黨，在地方議會或立法院都碰到很多助理費的問題，朝野應重新慎重討論如何規範，助理費連判決結果差異都非常大，有的是用詐欺、有的是使公務人員登載不實、有的則使用貪污治罪條例，民進黨想依此攻擊國民黨，不妨回頭看看自己有多少市民代表及立委遭遇相同問題。

記者又問，如何看待金門快艇案30日將在金門進行協商，朱立倫表示，從過年至今已將近6個多月，非常遺憾造成如此延宕，對於死者、家屬及所有漁民都非常不公平，希望趕快解決，兩岸一定要透過協商、交流及溝通，以前也經常發生這樣的意外，但拖了這麼久實在不應該，希望能趕快解決，讓死者安息、家屬安心，最重要的是漁民們能平安捕魚。

國民黨 朱立倫 貪污

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