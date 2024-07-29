快訊

越界捕魚？宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船遭日查扣 8名船員被捕

微軟大當機慘痛教訓 業界學到昂貴的兩堂課

朱立倫稱未必連任以退為進 主席甘苦談能勸退盧秀燕？

高雄路平水溝清政績被笑 該還韓國瑜公道？蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安說，最近他看到很多高雄朋友，在這次颱風後，寫到對韓及副市長李四川的懷念，這是給韓及李副當時在高雄施政的肯定。記者林麗玉／攝影
蔣萬安說，最近他看到很多高雄朋友，在這次颱風後，寫到對韓及副市長李四川的懷念，這是給韓及李副當時在高雄施政的肯定。記者林麗玉／攝影

凱米颱風高雄淹水嚴重，前市長韓國瑜任內把「路平燈亮水溝清」當重要政績，屢遭綠營側翼嘲笑，北市蔣萬安今天也被問及，是否該還韓國瑜當年力推的施政一個公道？蔣說，最近他看到很多高雄朋友，在這次颱風後，寫到對韓及副市長李四川的懷念，這是給韓及李副當時在高雄施政的肯定。

蔣萬安今天上午出席北市動物之家新建工程動土典禮，媒體問及高雄這次淹水及相關救災，蔣萬安說，現階段最重要還是後續的救災，所以市府也提供了相關的人力跟機組在上周就正式到高雄提供協助。包含11個抽水機組，還有相關的車輛以及37名的人力，也到高雄9個地方進行協助救災，包括楠梓、鳥松、三民等各個地方。

蔣萬安也提到，他最近確實看到網路上，很多高雄市民朋友，都在這次颱風之後，再寫到對於韓市長以及北市副市長李四川的懷念，當然這也是給韓市長以及李副市長當時在高雄的各項施政的肯定。

蔣萬安說，這個部分救災不分地域，只要任何需要我們的地方，台北市都願意給予最大的協助。

北市 蔣萬安 韓國瑜

延伸閱讀

北市傳虐狗棒毆又勒頸 蔣萬安說話了：動保處要主動積極

李四川種花草悟人生 與蔣萬安分享上善若水、曝最難一關

盧秀燕返台坐鎮被罵 蔣萬安抱不平：凱米確實造成衝擊

宣布上班上課惹怒網友很為難？ 蔣萬安：不會

相關新聞

公視報導拆樑行動惹議 傳播學者：時機點太敏感

民間團體推動罷免基隆市長謝國樑，公視台語台新聞推出專題節目介紹「拆樑行動」惹議，藍營質疑節目取向過於偏頗，沒做到最基本的...

陸船翻覆案明協商兩岸關係趨緩？侯友宜：離和平穩定還有一段路

0214陸船翻覆事件兩岸預計7月30日在金門協商，引發兩岸關係趨緩訊號聯想。新北市長侯友宜今受訪說，和平穩定是許多台灣人...

民進黨圍攻盧秀燕 王鴻薇：被當成2028總統大選假想敵

凱米颱風上周襲台，剛抵美國的台中市長盧秀燕立刻返台，仍遭綠營圍剿「搏版面」。國民黨立委王鴻薇今天表示，民進黨集中火力，以...

公視台語台「拆樑」專題惹議　藍委批偏頗要求下架

公視台語台播出新聞專題討論罷免基隆市長謝國樑，不過藍營認為節目內容偏頗，身為公廣集團的公視應該下架節目。國民黨立委王鴻薇...

公視介紹拆樑遭藍批淪東廠？ 蔣萬安：不希望有政治操作

公民民團推動罷免基隆市長謝國樑行動，目前罷免進度進入第二階段，不過近期公視台語台推出的介紹「拆樑」節目引發爭議。遭藍委批...

高雄路平水溝清政績被笑 該還韓國瑜公道？蔣萬安說話了

凱米颱風高雄淹水嚴重，前市長韓國瑜任內把「路平燈亮水溝清」當重要政績，屢遭綠營側翼嘲笑，北市長蔣萬安今天也被問及，是否該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。