高雄路平水溝清政績被笑 該還韓國瑜公道？蔣萬安說話了

凱米颱風高雄淹水嚴重，前市長韓國瑜任內把「路平燈亮水溝清」當重要政績，屢遭綠營側翼嘲笑，北市長蔣萬安今天也被問及，是否該還韓國瑜當年力推的施政一個公道？蔣說，最近他看到很多高雄朋友，在這次颱風後，寫到對韓及副市長李四川的懷念，這是給韓及李副當時在高雄施政的肯定。

蔣萬安今天上午出席北市動物之家新建工程動土典禮，媒體問及高雄這次淹水及相關救災，蔣萬安說，現階段最重要還是後續的救災，所以市府也提供了相關的人力跟機組在上周就正式到高雄提供協助。包含11個抽水機組，還有相關的車輛以及37名的人力，也到高雄9個地方進行協助救災，包括楠梓、鳥松、三民等各個地方。

蔣萬安也提到，他最近確實看到網路上，很多高雄市民朋友，都在這次颱風之後，再寫到對於韓市長以及北市副市長李四川的懷念，當然這也是給韓市長以及李副市長當時在高雄的各項施政的肯定。

蔣萬安說，這個部分救災不分地域，只要任何需要我們的地方，台北市都願意給予最大的協助。