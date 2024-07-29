影／盧秀燕：政治上把路打通、中華民國「我們台灣」會成功

台中市長盧秀燕美西時間27日中午，在洛杉磯與南加州僑界餐敘，現場500多人共進午餐，盧發表專題演說最後引述「開蘭第一人」吳沙名言「路若會通，子孫會成功」，盧強調，路不一定指交通建設，國際有很多好朋友、兩岸關係「路會通」和平相處，中華民國「我們台灣」才會成功。

盧秀燕強調：「未來在政治上我會繼續努力，努力把路打通，讓台灣、中華民國子孫更成功」。

盧秀燕首度訪美行因颱風攪局，快閃美西7小時返台，防颱坐鎮67小時又自費搭機赴美，參加僑界午宴。盧以「台中翱翔、台灣起飛」 專題演講，聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）都到場致意。

中市府今釋出盧演講片段，盧在演說最後表示，她很景仰台灣歷史前輩吳沙，他是蘭陽平原開山始祖，他是漳州人，帶領漳州人、泉州人與廣東人在250年前度過黑水溝，飄洋過海從大陸到台灣東部開墾，與當地原住民葛瑪蘭族發生爭端。

盧秀燕說，後來發生天花疫情，很多葛瑪蘭族得到天花，吳沙沒有因爭執而懷恨在心，化敵為友伸出援手，救治葛瑪蘭族人，化干戈為玉帛，因為和平相處，宜蘭才能開發成功，吳沙贏得「開蘭第一人」。

盧秀燕引述吳沙名言「路若會通，祖孫會成功」，她強調路不一定指交通建設，國際事務上有很多友人、好朋友，兩岸關係路若會通，大家和平相處，不要因此影響台灣發展，中華民國「我們台灣（台語）」才會成功。

盧強調，台灣內部不同族群、不同省籍、不同地域等，大家到台灣先來後到，路若會通，大家可以交通，如果能夠和平相處，台灣內部會和諧安定，台灣、中華民國「路會通，子孫才會成功」；未來在政治上會繼續努力，努力把路打通，讓台灣、中華民國子孫更成功。