公視報導拆樑行動惹議 傳播學者：時機點太敏感

民間團體推動罷免基隆市長謝國樑，公視台語台新聞推出專題節目介紹「拆樑行動」惹議，藍營質疑節目取向過於偏頗，沒做到最基本的中立原則。文化大學新聞系教授莊伯仲說，最大爭議在於時機點，應該等罷免案塵埃落定再討論，避免成為單向傳聲筒。

公視台語台解釋，罷免案未正式成立，專題主題設定為「拆樑行動－新世代的政治參與」，是針對發起罷免的4個政治素人身分，他們發起的動機、過程、遭遇的挑戰、心路歷程為主，希望了解年輕政治素人，對台灣政治環境及議題的關切程度，並不在於評論報導贊成罷免、或反對罷免的爭論。

罷免謝國樑行動目前進度為，基隆市選委會正進行第二階段的連署書查對，是否成案還未明朗，拆樑、固樑雙方交鋒逐漸白熱化。

對於公視說法，莊伯仲認為，罷免謝國樑案是重要的政治時事，媒體關注、報導很正常，必須做到平衡觀點，而非只有單向聲音，且正值敏感時機，公視若要做這主題，就要做好觀點及聲音平衡，為何不多做一集是反對罷免的4個政治素人心聲，或者同一集有2個贊成罷免、2個反對罷免者的心路歷程，或選擇事後紀錄，更能完整呈現各方角度，此時急著推出的動機可議。

莊伯仲也說，根據公共電視法第11條，公共電視屬於國民全體，其經營應獨立自主，不受干涉，節目的製播應保持多元性、客觀性、公平性及兼顧族群的均衡性。莊認為，公視台語台作法顯然不符上述準則，應該好好檢討，「有則改之、無則嘉勉」。

台藝大廣電系教授賴祥蔚說，媒體報導做好平衡是基本守則，公視內部把關機制是否有發揮也是一大關鍵，「過程是不是有人注意到，還是留意到了，卻還是要這樣做，考量是什麼？」

賴祥蔚表示，公視是公共財，不應該介入政治或明顯的政治攻防，否則會傷害公信力，對長遠發展不利。