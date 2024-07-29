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金門撞船協商能改善兩岸？ 朱立倫批：拖這麼久不應該

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國民黨主席朱立倫（右三）參加大溪普濟堂慶典，上香之後受訪談談金門撞船事件金門協商。記者曾增勳／攝影
國民黨主席朱立倫（右三）參加大溪普濟堂慶典，上香之後受訪談談金門撞船事件金門協商。記者曾增勳／攝影

國民黨主席朱立倫今天上午參加大溪區普濟堂關聖帝君聖誕慶典，媒體問及金門撞船事件的金門協商順利的話，兩岸關係是否可能改善？對此，朱立倫表示，該事件從過年到現在，已經延宕6個多月，「拖了這麼久實在不應該」，對死者、家屬及所有漁民都非常不公平，要趕快解決。

大溪普濟堂農曆6月24日關聖帝君聖誕千秋，每年都會舉辦聖誕暨遶境慶典，大小陣頭雲集大溪老街熱鬧遶境，如同大溪「過年」，朱立倫率立委邱若華、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭等人參加普濟堂慶典和參香，朱立倫針對金門撞船事件提出看法。

朱立倫表示，該起事件延宕6個多月，實在是非常遺憾，對死者、家屬及所有漁民都非常不公平，兩岸一定要透過協商、交流及溝通，以前也是經常發生過類似意外，意外竟拖了這麼久，實在不應該，應該盡速解決，讓死者安息、家屬安心，最重要讓所有漁民可以平安捕魚。

談金門撞船事件金門協商，國民黨主席朱立倫（中）批拖這麼久不應該，要趕快解決。記者曾增勳／攝影
談金門撞船事件金門協商，國民黨主席朱立倫（中）批拖這麼久不應該，要趕快解決。記者曾增勳／攝影

朱立倫 漁民 金門

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