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陸船翻覆案明協商兩岸關係趨緩？侯友宜：離和平穩定還有一段路

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午赴新莊武聖廟參拜。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今上午赴新莊武聖廟參拜。記者劉懿萱／攝影

0214陸船翻覆事件兩岸預計7月30日在金門協商，引發兩岸關係趨緩訊號聯想。新北市長侯友宜今受訪說，和平穩定是許多台灣人的期待，但以這件事來說，「離和平穩定還有一段路要走」。

大陸籍「三無」漁船今年2月14日在金門海域躲避我海巡隊查緝翻覆釀成兩死，兩岸雙方在金門經過十五輪協商後，未達共識不歡而散；原本我方預計7月24日與陸方在金湖飯店重啟協商並簽署共識，受到凱米颱風影響航班而改期，預計7月30日依原定規畫在金門金湖飯店協商，家屬代表及陸方代表團預計今日抵金門。

侯友宜今上午赴新莊武聖廟參拜，被問及兩岸將於30日在金門簽署共識書，是否為兩岸關係趨緩訊號？侯說，兩岸和平穩定是台灣人很多人的期待，但以這件事情來說，離和平穩定還有一段路要走。

另外，今日也是關聖帝君聖誕，侯友宜說，今天是關公聖誕千秋也是天赦日，說起來也是好日子，希望關帝爺能保佑台灣、新北市這塊土地，讓大家平安過好日子。國家面對這麼多挑戰，新北市民面對所有事情時，大家同心同力把事情做好，台灣人需要團結所有力量，讓台灣更好更進步。

台灣人 金門

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