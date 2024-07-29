對楊文科、顏寬恒黨紀處分寬鬆？ 朱立倫這樣回應

國民黨主席朱立倫今天上午參加大溪區普濟堂關聖帝君聖誕慶典，媒體詢問新竹縣長楊文科、立委顏寬恒一審起訴沒有黨紀處分，是否黨紀越來越鬆？對此，朱立倫表示，黨部完全是根據2020年9月重新修訂的黨章規程辦理，2020年以前規章不予討論。

知名大溪區普濟堂農曆6月24日關聖帝君聖誕千秋，每年都會舉辦聖誕暨遶境慶典，大小陣頭雲集大溪老街熱鬧遶境，如同大溪「過年」，朱立倫率立委邱若華、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭等人前往普濟堂上香參拜，受訪作以上表示。

針對楊文科、顏寬恒一審起訴黨紀處分案，朱立倫表示，黨部完全是根據4年前修訂黨的規章辦理，全部都是一致的標準，2020年以前規章不予討論，他特別強調，楊文科犯的不是貪汙罪、是圖利，將來在行政裁量由法院來裁決，並不是收賄的貪汙罪，圖利會不會成立，相信法院會還他清白。