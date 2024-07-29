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對楊文科、顏寬恒黨紀處分寬鬆？ 朱立倫這樣回應

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
談楊文科、顏寬恒一審起訴黨紀處分案，國民黨主席朱立倫（中）表示黨章修訂2020年前規章不予討論。記者曾增勳／攝影
談楊文科、顏寬恒一審起訴黨紀處分案，國民黨主席朱立倫（中）表示黨章修訂2020年前規章不予討論。記者曾增勳／攝影

國民黨主席朱立倫今天上午參加大溪區普濟堂關聖帝君聖誕慶典，媒體詢問新竹縣長楊文科、立委顏寬恒一審起訴沒有黨紀處分，是否黨紀越來越鬆？對此，朱立倫表示，黨部完全是根據2020年9月重新修訂的黨章規程辦理，2020年以前規章不予討論。

知名大溪區普濟堂農曆6月24日關聖帝君聖誕千秋，每年都會舉辦聖誕暨遶境慶典，大小陣頭雲集大溪老街熱鬧遶境，如同大溪「過年」，朱立倫率立委邱若華、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭等人前往普濟堂上香參拜，受訪作以上表示。

針對楊文科、顏寬恒一審起訴黨紀處分案，朱立倫表示，黨部完全是根據4年前修訂黨的規章辦理，全部都是一致的標準，2020年以前規章不予討論，他特別強調，楊文科犯的不是貪汙罪、是圖利，將來在行政裁量由法院來裁決，並不是收賄的貪汙罪，圖利會不會成立，相信法院會還他清白。

另外有關助理費部分，民進黨不要惡意攻擊國民黨，今天不管是民進黨、國民黨、地方議會或是立法院，都碰到很多助理費問題，「朝野應該坐下來同心且慎重的討論」，到底要怎樣規範助理費，因為助理費的判決結果差異非常大，有的用詐欺、有的用使公務人員登載不實，有的使用貪汙治罪條例，助理費問題百樣種，民進黨、國民黨、民眾黨或無黨籍地方議會或立委都碰到非常多問題，這應該好好徹底解決，民進黨想用這個攻擊國民黨，自己要回頭好好看一看該黨有多少議員、立委碰到助理費問題。

國民黨主席朱立倫（右三）參加大溪普濟堂慶典，上香之後受訪。記者曾增勳／攝影
國民黨主席朱立倫（右三）參加大溪普濟堂慶典，上香之後受訪。記者曾增勳／攝影

國民黨 朱立倫 民進黨

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