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民進黨圍攻盧秀燕 王鴻薇：被當成2028總統大選假想敵
凱米颱風上周襲台，剛抵美國的台中市長盧秀燕立刻返台，仍遭綠營圍剿「搏版面」。國民黨立委王鴻薇今天表示，民進黨集中火力，以中央廚房式方式「伺候」盧秀燕，已有別於一般縣市長應會受到的「禮遇」，綠營顯然是將盧當成2028年總統大選假想敵，希望藉此打擊盧的聲望。
盧秀燕22日晚間率團訪美，本欲展開為期10天的訪問行程，不過凱米颱風路線移動，加上威力增強，盧秀燕到達美國，立刻返台，此舉受到正反兩方激烈論戰。支持者認為盧秀燕有擔當，當下立刻決定回台中市坐鎮，民進黨立委陳亭妃則批盧秀燕早知有颱風，先訪美、後回國只是在搏版面，民進黨政策會執行長王義川拿盧秀燕與隨行訪美局處首長的「紅背心」開酸，立委王定宇、多位民進黨台中市議員等人也群起圍攻。
王鴻薇說，過去也有許多縣市首長碰上颱風，人卻在國外的例子，譬如民進黨前台中市長林佳龍，當時台中還因颱風發生災害，相似例子不勝枚舉；另外，台中此次受損未如其他城市來得嚴重，盧秀燕仍在第一時間趕回來坐鎮，沒想到仍遭攻擊。
王鴻薇指出，盧秀燕無論是出訪、回國、再出訪皆受到綠營批評，民進黨的目的就是打擊盧秀燕聲望，更別提綠營現在是從民代、綠色政論節目發動一連串由上至下的攻擊。
王鴻薇提到，此次就連平常不太「跨區」討論其他縣市議題的陳亭妃都跳出來打擊盧秀燕，可見盧的聲勢已經讓民進黨人士認為可以「蹭」聲量，拉攏深綠支持者，增加自己在黨內競選縣市首長的底氣。
王鴻薇表示，這種打擊規格根本不是一般縣市首長會受到的禮遇，民進黨顯然已經將盧秀燕看成藍營共主，預設成2028年總統大選假想敵。可預期的是，綠營未來勢必會在各種議題上將炮火對準盧秀燕，期許能摧毀盧的聲望、民調，但相信民眾的眼睛都是雪亮的。
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