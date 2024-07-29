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盧秀燕訪美提「路若會通，子孫才會成功」 侯友宜一句解讀

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午赴新莊區武聖廟參拜。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今上午赴新莊區武聖廟參拜。記者劉懿萱／攝影

台中市長盧秀燕在凱米颱風過後再度赴美演說，提及國際、兩岸關係及台灣內部社會時說「路若會通，子孫才會成功」和諧穩定「卡欸通」引發聯想。新北市長侯友宜今表示，朋友越多力量越大，敵人則要越來越好，這是他們的態度，認為盧秀燕表達她的態度與方向。

侯友宜今上午赴新莊區武聖廟參拜，被問及盧秀燕在美演說提到外交理念「路若會通，子孫才會成功」，侯說，他的名字叫友宜，長輩常說朋友要越交越多，才能讓力量越來越大，敵人要越來越少，才是他們的態度，所以盧秀燕表達的態度與方向。

媒體追問，國民黨立院黨團將提出的「國家機密保護法」修正草案，規定保密期限不得超過3年，侯說，立法委員要立法盡他的職責，最重要公開透明大家好好討論完後，尊重立法委員權責，討論好該做的就做，一切應該讓大家清清楚楚。

成功 盧秀燕

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