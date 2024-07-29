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凱米颱風後 政治人物聲量排行誰是受災戶

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨立委黃捷。(本報資料照片)
民進黨立委黃捷。(本報資料照片)

凱米颱風造成中南部不少災情，根據TPOC台灣議題研究中心與網路溫度計DailyView分析，政治人物網路聲量排行中，六都首長方面台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁最受矚目；颱風期間在國外被炎上的民進黨立委黃捷則是後來居上，立法院長韓國瑜意外也有高聲量；至於賴清德總統、行政院長卓榮泰則較無顯著漲跌。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集7月23日至25日凱米颱風襲台期間，六都首長與凱米颱風相關的網路輿情聲量表現。結果顯示，為防颱準備，落地美國6小時就匆忙搭機返台的台中市長盧秀燕拔得頭籌，獲得超過3萬9031則聲量；此次高雄市災情嚴重，但高雄市長陳其邁應對颱風的好感度，仍居六都首長第二名。

而根據網路溫度計DailyView透過「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統，排名高聲量政治人物，黃捷因颱風期間出國，引發質疑，黃捷在臉書發文坦言有疏失願檢討後，網路聲量衝至3.8萬筆，一下躍居政治人物第四。

韓國瑜日前宣布購買5000瓶消毒水分發給需要的受災民眾，藍營也提及韓國瑜2019年擔任高雄市長期間清水溝卻被笑，網路聲量來到第九名。賴清德總統則是在颱風期間，網路聲量由平均2萬筆下降至1萬多筆，行政院長卓榮泰自23日至27日，網路聲量皆不超過2千筆，排名第十六，賴、卓在颱風期間四處勘災，討論關注度卻不高，也是值得觀察的現象。

凱米颱風 網路溫度計

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