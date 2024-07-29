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于美人選舉「欠加班費」！幕僚爆連上28天班：被罵扯後腿、坐地起價

聯合新聞網／ 綜合報導
知名主持人于美人參選立委失利，還被幕僚提告。 聯合報系資料照
知名主持人于美人參選立委失利，還被幕僚提告。 聯合報系資料照

知名主持人于美人去年以無黨籍身分，參加台北市第五選區（中正、萬華）立委選舉，不過近日有消息指出，她因未支付加班費，遭到競選團隊成員提告，幕僚與她之間的衝突也隨之浮上檯面。于美人的律師強調，她每月發放工資已包含競選期間所有工時，因此不同意再支付加班費。面對指控，于美人今親上火線回應，自己第一次選舉，很多事情不夠熟悉，有未竟事宜就勇敢面對，有錯就會改。

據《鏡周刊》報導，台北地院6月接到一紙民事訴狀，于美人的幕僚控訴，選舉期間至少連續上班7天高達50次，甚至還有連續上班28天的紀錄、月均加班時長達80小時，要求于美人支付競選期間的加班費。

不過，于的律師強調，她每月給付的工資已包含執行競選期間一切工時，且于美人在選後還個別給付離職金，已能補償選舉期間辛勞，因此不同意再付加班費。

除了加班費糾紛之外，報導亦指出，于美人與幕僚的磨擦不小，選戰初期的她靠著知名度高、提早起跑的優勢，頗有聲量，但選到後來成績不盡理想，她也忍不住質疑團隊扯後腿、不夠努力工作，害她花冤枉錢，甚至有種幕僚們在看她笑話的感覺。

報導指出，于的幕僚許多都有政治工作經驗，但想法上與于美人有很大出入，如幕僚建議多站路口，于美人認為那是「民粹動作」；另外有成員建議她加發獎金激勵團隊士氣，她也不滿質問：「現在的年輕人都這樣坐地起價嗎？」

除此之外，于美人更被爆競選團隊的工讀生、臨時人員都必須簽切結書自願放棄勞健保，且切結書不能留副本、亦不許翻拍。不過後來此事被勞保局發現，于美人也遭開罰。

于美人 加班費 立委選舉

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